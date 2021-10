Bạc Liêu thông tin về status "xử phạt bằng chuyển khoản" đăng trên Facebook

Thứ Tư, ngày 20/10/2021 16:02 PM (GMT+7)

Công an Bạc Liêu buộc quay đầu xe nhưng vẫn xử phạt 7,5 triệu đồng khiến một tài xế bức xúc.

Sáng 19-10, trao đổi qua điện thoại, Đại tá Trần Phong, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định chưa nghe báo cáo nào về trường hợp một tài xế viết trên mạng xã hội bị Công an Bạc Liêu xử phạt 7,5 triệu đồng không rõ ràng.

Đại tá Phong ngay lập tức chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Lợi nắm thông tin làm rõ.

Những tài liệu được tài xế Trung đăng trên mạng xã hội. Ảnh: TRẦN VŨ

Trưa cùng ngày 19-10, Thượng tá Trang Minh Trường, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi đã tiếp nhận thông tin từ phóng viên và cho biết sẽ xử lý theo quy trình.

Trước đó, sáng 16-10, trên fanpage Bạn Hữu Đường Xa (có gần 170.000 thành viên) xuất hiện bài viết của thành viên tên Mai Duc Thinh. Anh này than phiền vừa bị Công an ở Bạc Liêu xử phạt vô lý, bất minh.

Phóng viên đã liên hệ và tài xế tên Nguyễn Ngọc Trung, ngụ tỉnh Đồng Nai xác nhận đã đăng thông tin trên.

Anh nói: Ngày 15-10 anh nhận chở thuê đồ đạc và hai người từ Đồng Nai về quê Bạc Liêu. Anh và hai người có đủ giấy xét nghiệm âm tính, tiêm chủng nên đi qua được tất cả các chốt trên đường. Khi đến huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu thì bị lực lượng chức năng chốt cửa ngõ vào tỉnh chặn lại.

"Họ buộc tôi quay đầu xe, xử phạt tôi 7,5 triệu đồng khi vẫn chưa ra Quyết định xử phạt. Họ yêu cầu tôi chuyển tiền phạt vào tài khoản cá nhân của một thượng úy Công an tên Lê Thế Anh, Công an huyện Vĩnh Lợi"- Tài xế Trung kể.

Tài xế cho rằng anh mới đến địa phận tỉnh Bạc Liêu, nếu không cho vào tỉnh thì anh quay về chứ sao lại phạt. "Tôi phải mất 3 tiếng đồng hồ ở đấy. Còn bị phạt oan ức"- anh Trung nói.

Quyết định xử phạt do tài xế Trung cung cấp. Ảnh: TRẦN VŨ

Chị Tr, người thuê Trung chở về về Bạc Liêu cũng xác nhận với phóng viên là "có chứng kiến việc Trung bị lập biên bản và nộp tiền phạt qua tài khoản ngân hàng như lời tài xế Trung kể và đăng trên mạng xã hội.

"Tài xế sau khi nộp phạt được nhận lại toàn bộ giấy tờ và quay về Đồng Nai. Anh có gợi ý chúng tôi chia sẻ tiền phạt nhưng chúng tôi không có tiền. Chúng tôi được xuống Bạc Liêu và sau đó được xe công vụ đưa đi cách ly tập trung đến nay"- Chị Tr nói.

Các hình ảnh đăng trên Bạn Hữu Đường xa cho thấy có biên bản vi phạm, có xác nhận đã chuyển tiền 7,5 triệu đồng. Người bị lập biên bản vi phạm là tài xế Nguyễn Ngọc Trung, người ghi biên bản là L.T.A , thượng úy. Tài khoản được chuyển tiền mang cùng tên với thượng úy này.

Biên bản kết thúc lúc 18 giờ 45 phút ngày 15-10-2021. Tiền chuyển vào tài khoản L.T.A lúc 19 giờ 10 phút cùng ngày.

Đến hơn 15 giờ chiều 19-10, tài xế Trung liên hệ cung cấp cho phóng viên Quyết định xử phạt hành chính và phiếu thu tiền phạt liên quan. Tài xế Trung cho biết vừa nhận được những giấy tờ này, được gửi qua zalo từ thượng úy Lê Thế Anh.

Các giấy tờ này thể hiện Trưởng công an huyện Vĩnh Lợi, Thượng tá Trang Minh Trường ký Quyết định phạt hành chính tài xế Trung 7,5 triệu đồng vào ngày 19-10-2021. Hành vi xử phạt tại Quyết định là vi phạm khoản 2, điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, về "không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch...".

Phiếu thu tiền thể hiện cùng ngày 19-10-2021, do Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vĩnh Lợi phát hành. Phiếu này thu của anh Nguyễn Ngọc Trung, ở Đồng Nai, số tiền 7,5 triệu đồng. Người thu có ký tên, nhưng chỗ ký tên của người nộp tiền bị bỏ trống.

Chiều tối 19-10, Thượng tá Trang Minh Trường, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu thông tin đã làm rõ sự vụ trên.

Biên lai thu tiền tài xế Trung bỏ trống chữ ký người nộp tiền. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, Thượng tá Trường khẳng định việc xử phạt tài xế Trung là đúng lỗi vi phạm. Cụ thể, Trung dùng xe tải chở thuê người từ vùng dịch về tỉnh nên vi phạm quy định của tỉnh. Các cán bộ công an tại chốt lập biên bản vi phạm đúng bản chất hành vi vi phạm hành chính của Nguyễn Ngọc Trung.

Về quy trình, Thượng tá Trường nói: "Trong điều kiện bình thường mà thu tiền phạt trực tiếp như vậy là không đúng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, nên các đồng chí Công an tại chốt đã linh hoạt xử lý. Cũng cần nói rõ là hôm đó, tài xế Trung bị lập biên bản vi phạm, tạm giữ giấy tờ. Người này có nhờ cán bộ hỗ trợ cho nộp phạt để lấy giấy tờ ngay, khỏi phải xuống một lần nữa vì ở xa tận Đồng Nai. Từ đó mà cán bộ công an tại chốt mới thông cảm giải quyết giúp"- Thượng tá Trường thông tin.

Trước nghi ngờ cán bộ Công an muốn tư túi, nhưng do bại lộ nên mới khắc phục, Thượng tá Trường nói rõ: "Kiểm tra hồ sơ thì tổ công tác lập biên bản vi phạm, Quyết định tạm giữ giấy tờ. Biên bản trả giấy tờ sau khi nộp phạt. Và cũng đã giao cho người vi phạm biên bản vi phạm, các giấy tờ liên quan. Biên bản vi phạm hành chính có ghi số và lưu hồ sơ đầy đủ. Từ đó khẳng định không có việc công an muốn tư túi nay bại lộ nên trả lại".

Về việc buộc quay đầu, không cho vào vẫn xử phạt, Thượng tá Trường cũng lý giải: "Hành vi chở thuê người từ vùng dịch vào tỉnh Bạc Liêu là vi phạm quy định của tỉnh trong thời điểm chống dịch. Tài xế này đã xác định chở thuê người từ Đồng Nai, tiền công 4 triệu đồng. Hành vi đã diễn ra thì việc xử phạt vi phạm hành chính là đúng. Việc buộc quay đầu cũng là một biện pháp phải thực hiện tại thời điểm đó".

Trả lời qua điện thoại về vấn đề nhờ công an cho nộp tiền trước, tài xế Trung nói: "Mấy anh đó cứ hỏi có tiền nộp phạt không. Không có thì giữ giấy tờ. Tôi có nói là không tiền nhiều vậy, chuyển khoản được không. Sau đó thì đồng chí Công an L.T.A. đưa số tài khoản, vợ tôi chuyển vào".

Trung cũng thừa nhận việc cho nộp phạt tại chỗ và được giao lại giấy tờ là tiện cho mình, nhưng vẫn còn bức xúc vì không cho vào tỉnh mà xử phạt.

