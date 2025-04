Bà Trương Mỹ Lan được VKS đề nghị giảm án chung thân tội lừa đảo

Ngày 3/4, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 27 người phạm tội ở giai đoạn hai đại án tiếp tục với phần tranh luận.

Trong đó, bà Lan kháng cáo về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, bị cấp sơ thẩm tuyên án chung thân); Rửa tiền (445.747 tỷ đồng, bị phạt 12 năm tù) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng, bị phạt 8 năm tù).

Nêu quan điểm về kháng cáo của bà Lan, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM cho biết, trong quá trình xét xử ở cả 2 giai đoạn vụ án, các cơ quan tố tụng đã thu hồi được khoảng 8.000 tỷ đồng (giai đoạn một 7.000 tỷ, giai đoạn hai 1.000 tỷ) và dự kiến sẽ thu hồi thêm được 15.000 tỷ nữa.

Như vậy, trong phạm vi vụ án ở giai đoạn 2 này, bà Lan đã khắc phục được 1/4 số tiền thiệt hại. "Đây là tình tiết mới, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo ở tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đại điện VKS nói.

Về kháng cáo của bà Lan ở 2 tội còn lại, VKS cho rằng không có căn cứ, đề nghị tòa bác.

Đại diện VKSND Cấp cao tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Thanh Tùng

Đối với 3 bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB), Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula), Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch SCB), VKS cho rằng bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội; tại phiên phúc thẩm không có tình tiết mới nên đề nghị tòa HĐXX bác kháng cáo.

Ông Chu Lập Cơ không kháng cáo vẫn được đề nghị xem xét giảm án

Đại diện VKS ghi nhận một số bị cáo khác tại giai đoạn phúc thẩm đã ăn năn hối lỗi, hợp tác để khắc phục hậu quả, trong đó có những người không bị buộc bồi thường vẫn tự nguyện nộp thêm tiền.

"Như ông Chu Lập Cơ, dù không có đơn kháng cáo nhưng vẫn dùng tài sản riêng để nộp, khắc phục hậu quả chung của vụ án. Việc này cũng mong HĐXX xem xét", đại diện VKS nói.

Ngoài ra, một số người cũng nộp thêm nhiều giấy khen, gia đình có công... nên được xem là tình tiết giảm nhẹ mới - được VKS đề nghị giảm 6-18 tháng tù. Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bà Trương Mỹ Lan) cũng nằm trong nhóm này. Với các bị cáo xin hưởng án treo, VKS đề nghị không chấp nhận.

Liên quan việc SCB kháng cáo - buộc ông Nguyễn Văn Liêm (Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thủ Thiêm) phải nộp lại 1.000 tỷ đồng cho ngân hàng, VKS cho rằng tài liệu trong hồ sơ vụ án và cá nhân ông Liêm đã thừa nhận có nhận số tiền trên (thông qua việc chuyển nhượng dự án Khu đô thị phát triển An Phú TP HCM do Công ty CP địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư). Do 1.000 tỷ đồng này có nguồn gốc từ SCB nên VKS đề nghị HĐXX buộc ông Liêm phải nộp lại; đồng thời tiếp tục ngăn chặn giao dịch tài sản của ông Liêm và Công ty CP địa ốc Thủ Thiêm để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Với việc cựu chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng xin gỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản, cơ quan công tố đề nghị tòa không chấp nhận vì số tiền trong đó liên quan đến vụ án. Tương tự, VKS cũng cho rằng cần tiếp tục kê biên tài sản của Nguyễn Phương Hồng (cựu phó tổng giám đốc SCB, đã chết) để làm rõ liên quan đến vụ án.

Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của luật sư và các bị cáo.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Thanh Tùng

Bản án sơ thẩm xác định, bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB. Để xử lý khó khăn về tài chính cho nhà băng, từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan cùng các nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã họp bàn sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn (Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo.

Đồng thời, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và cấp dưới còn chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty cổ phần đầu tư Sai Gon Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bản án kết luận, bà Lan và đồng phạm đã dùng các thủ đoạn gian dối, bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt các bị cáo đều chuyển cho bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, nên bà phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Đối với tội Rửa tiền, bản án cho rằng, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ tham ô của SCB (ở giai đoạn một vụ án), đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền.

Tổng hợp với số tiền chiếm đoạt của các trái chủ, bà Lan và đồng phạm đã "rửa" 445.747 tỷ đồng.

Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan và nhiều người bị xác định từ 27/10/2012 đến 7/10/2022 sử dụng 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát để thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. Các công ty này đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Đối với Võ Tấn Hoàng Văn, HĐXX cho rằng bị cáo có vai trò chỉ đạo mạng lưới điều hành, giúp sức tích cực cho bà Lan trong việc chiếm đoạt tiền của các bị hại. Bị cáo còn lợi dụng nghiệp vụ ngân hàng để chỉ đạo, giúp sức bà Lan trong việc chuyển tiền qua biên giới. Từ đó, tòa tuyên phạt ông Văn 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Với vai đồng phạm ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trương Huệ Vân bị phạt 5 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên từ 2 đến 23 năm.