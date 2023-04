Bà Nguyễn Phương Hằng bị đòi bồi thường gần 74 tỷ đồng: Luật sư phân tích pháp lý

Đề nghị truy tố bà Hằng cùng 4 đồng phạm

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND TP.HCM truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Bốn đồng phạm giúp sức cho bà Hằng gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), ông Đặng Anh Quân (giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM).

Những người gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ Công Vinh), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) và các ông, bà Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu và Trương Việt Hà.

Trong số các bị hại của bà Hằng, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bị can và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là gần 31 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất do các phát ngôn của bị can đã xúc phạm ông Hưng là hơn 43 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền là gần 74 tỷ đồng. Những cá nhân khác như ca sĩ Vy Oanh, nghệ sĩ Hoài Linh... không đề cập đến yêu cầu bồi thường mà chỉ yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi do phát ngôn xúc phạm trên mạng xã hội.

Bị hại cần chứng minh thiệt hại về vật chất

Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng VP luật sư Chính Pháp

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng VP luật sư Chính Pháp cho rằng, đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất, thiệt hại có thể do tài sản bị hư hỏng thì rất dễ chứng minh trên cơ sở kết quả thẩm định giá. Còn đối với tài sản bị mất như cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư… thì rất khó chứng minh.

Nếu là bồi thường thiệt hại về tài sản theo Điều 589 Bộ luật dân sự 2015 thì đương sự phải chứng minh theo quy định của pháp luật. Nếu trong trường hợp đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản mà không chứng minh được thiệt hại đã xảy ra do lỗi trực tiếp của bị can, bị cáo thì Tòa án sẽ không chấp nhận.

Trường hợp yêu cầu dân sự về bồi thường thiệt hại về tài sản không được tòa án chấp nhận thì người đưa ra yêu cầu phải nộp tiền án phí theo quy định tại nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 Về lệ phí án phí tòa án theo quy định của ủy ban thường vụ Quốc hội.

Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VP luật sư Tinh thông luật

Cùng quan điểm, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VP luật sư Tinh thông luật cũng cho rằng, người bị hại có quyền đưa ra yêu cầu bồi thường nhưng cũng có nghĩa vụ phải chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất, người yêu cầu phải chứng minh được là hành vi của bà Hằng gây thiệt hại cho họ.

Trong tố tụng dân sự, chứng minh là biện pháp duy nhất để xác định tính có thực của những sự kiện, tình tiết của vụ việc dân sự. Chứng minh giúp thẩm phán, hội thẩm nhân dân và các chủ thể khác thấy rõ các tình tiết, sự kiện của vụ việc được giải quyết, từ đó đảm bảo cho tính đúng đắn của quá trình giải quyết.

Ngoài ra, đối với đương sự, chứng minh có vai trò làm rõ quyền, lợi ích của họ. Trên cơ sở đó sẽ thuyết phục Tòa án. Trường hợp đương sự không chứng minh được sự tồn tại của quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì quyền, lợi ích ấy sẽ không được Tòa án bảo vệ.

