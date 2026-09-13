Hà Nội chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào 10h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị, cách Đồng Hới khoảng 120km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo từ chiều nay đến trưa 14/9 áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tối và đêm nay đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với cường độ suy yếu còn cấp 5, ven biển cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm 13/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có mưa từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Thanh Hóa, Nghệ An mưa phổ biến 40-70mm, có nơi 150mm.

Ngày và đêm 14/9, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ đất liền trong tối và đêm 13/9.

Tại miền Bắc, từ gần sáng 14/9, mưa bắt đầu. Dự báo trong ngày và đêm 14/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 15/9 đến đêm ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình cũ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Tại Thủ đô Hà Nội, từ đêm nay (13/9) đến sáng ngày 15/9 có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến thời gian này từ 40 - 100mm, có nơi trên 100mm.

Hà Nội có khả năng hứng chịu mưa lớn do áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng dự báo, tổng lượng mưa từ ngày 13/9 đến ngày 16/9 ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm, Huế phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào 10h sáng nay (13/9), mực nước các sông từ Quảng Trị đến Huế đang lên, sông Kiến Giang trên BĐ1, sông Thạch Hãn dưới BĐ2, sông Bồ và sông Hương trên BĐ1.

Dự báo từ nay đến 16/9, các sông ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có khả năng xuất hiện lũ. Trong đó, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên BĐ2-BĐ3, các sông khác phổ biến BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng, chủ yếu tại vùng núi, sườn dốc và những nơi đã có mưa lớn kéo dài.