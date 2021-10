Ảnh: Hà Nội 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa để chống rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội trong ngày 22/10 giảm xuống mức 17-19 độ C. Nhiều người đã mặc kín áo ấm, thậm chí có người còn mặc áo mưa khi di chuyển trên đường.

Hình ảnh người dân mặc áo ấm đi trên đường Thanh Niên (quận Tây Hồ) lộng gió.

Trời không mưa nhưng nhiều người phải mặc áo mưa đi làm vào buổi sáng sớm để giữ ấm.

Hồ Tây gió thổi mạnh, nhiều cặp đôi ôm sát nhau cho ấm dù đi trên đường hay đứng ven hồ ngắm cảnh.

Các cụ già ngồi ghế đá ven hồ Trúc Bạch hưởng không khí lạnh tràn về.

Ven Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm), nhiều người vẫn đổ về đây dạo chơi, chụp ảnh trong gió lạnh.

Trẻ nhỏ được "trang bị" kín mít khi ra ngoài.

Một cụ bà mặc thêm áo mưa tránh gió khi ngồi ghế ở Hồ Gươm.

Các bạn trẻ ngồi chung một ghế cho ấm để đọc sách trong gió lạnh.

Thỉnh thoảng những đợt mưa và gió lớn xuất hiện. Trong ảnh: Người đi xe máy qua cầu Long Biên dễ dàng cảm nhận cái lạnh của mùa đông đang đến dần.

Nhân viên văn phòng co ro khi ra khỏi tòa nhà đi ăn trưa.

Người lao động ngồi thu mình vào một góc bên quán nước ở phố cổ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sau chuyển gió bấc hanh khô. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi rét đậm dưới 15 độ C.

