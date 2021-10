Ảnh: Đường phố TP.HCM ngày đầu bước vào trạng thái “bình thường mới”

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 11:39 AM (GMT+7)

Ngày 30/9, các chốt kiểm soát giữa các quận, huyện được tháo gỡ khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, một số ngành nghề được hoạt động trở lại. Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên thành phố bước vào trạng thái “bình thường mới”, nhiều tuyến đường trở nên đông đúc hơn so với những ngày siết chặt giãn cách trước đó.

Một số tuyến đường chính ở trung tâm thành phố như Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ… (quận 1,3); Hoàng Văn Thụ, Cộng Hoà, Phan Đăng Lưu, Phan Đình Phùng… (quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh); CMT8, đường 3/3, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh…(quận 5, 10, 11)… lưu lượng giao thông tăng lên khi người dân đổ ra đường đi làm, vận chuyển hàng hoá…

Đường Hai Bà Trưng xuyên suốt địa bàn quận 1, quận 3 luôn trong tình trạng đông đúc các loại xe cộ, nhất là vào giờ cao điểm sáng nay.

Hình ảnh đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1 trong sáng nay: Các phương tiện lưu thông khá dày đặc ở cả hai chiều.

Tuyến đường 3/2 huyết mạch kết nối các quận 6, 10, 11, 3 thường xuyên có lưu lượng xe cộ lớn di chuyển ở nhiều thời điểm trong ngày.

Đường Nguyễn Tri Phương kết nối đường 3/2 cũng trong cảnh tương tự.

Trong sáng nay, nhiều người dân đổ ra đường để mua đồ, thực phẩm sau khi các chốt kiểm soát được tháo gỡ khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng chật kín xe cộ. Trong ảnh, đường Tô Hiến Thành, quận 10 lượng người và xe máy di chuyển nhiều vào đầu giờ sáng.

Nhiều quán, tiệm bán đồ ăn sáng mở cửa, người dân đứng chờ khá đông hai bên đường Tô Hiến Thành, Nguyễn Cư Trinh...

Theo quy định mới, người dân khi đi đường phải sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng “Y tế HCM” có thể hiện lịch sử tiêm vắc xin (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động). Trường hợp không có mã QR xuất trình các giấy tờ: F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày, đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu hoặc tại các địa điểm đến cơ quan, công sở, cơ sở khám chữa bệnh, quán ăn, nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, phương tiện công cộng, công ty, nhà máy, ...

Vòng xoay Điện Biên Phủ xe cộ nối đuôi nhau qua lại, khác hẳn hình ảnh vắng vẻ những ngày thành phố siết chặt giãn cách trước đây.

Vào giờ cao điểm sáng nay, dòng người và xe cộ từ TP Thủ Đức đổ dồn vào Xa lộ Hà Nội để vào các quận trung tâm thành phố.

Tại Chương trình "Dân hỏi- Thành phố trả lời" tối 30/9, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết từ 1/10, TP sẽ không còn kiểm soát lưu thông bằng chốt chặn cố định như trước. Song, Công an TP HCM vẫn duy trì chốt lưu động để kiểm tra, giám sát và tuần tra nhằm đảm bảo an toàn cũng như hạn chế việc ra đường không cần thiết. Nếu khi kiểm tra, người nào ra đường không có lý do chính đáng thì vẫn bị xử lý theo quy định.

TP.HCM đặc biệt lưu ý người dân không tự ý di chuyển ra khỏi thành phố bằng phương tiện cá nhân, trường hợp cần thiết cần có sự đồng ý của nơi đi và nơi đến, theo hướng dẫn của sở GTVT. Thành phố vẫn duy trì 12 chốt chính và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh để phòng dịch.

