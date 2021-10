Sau 30/9, cơ quan nhà nước tại TP.HCM mở cửa tiếp dân như thế nào?

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 11:15 AM (GMT+7)

Sáng 1/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo, sau ngày 30/9, TP.HCM tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ thực hiện trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn".

Các cơ quan, đơn vị nhà nước hoạt động đảm bảo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và mở cửa tiếp dân theo 3 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1/10 đến 31/10, giai đoạn 2 từ ngày 1/11/2021 đến 15/1/2022 và giai đoạn 3 sau ngày 15/1/2022 trở đi.

Đồ hoạ: HCDC

Nguồn: http://danviet.vn/sau-30-9-co-quan-nha-nuoc-tai-tphcm-mo-cua-tiep-dan-nhu-the-nao-50202111011163446.htmNguồn: http://danviet.vn/sau-30-9-co-quan-nha-nuoc-tai-tphcm-mo-cua-tiep-dan-nhu-the-nao-50202111011163446.htm