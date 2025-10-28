8 người trong 1 gia đình ngạt khí nghi do nổ máy phát điện

Trưa 28-10, trao đổi nhanh với PLO, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây Võ Như Phong, xác nhận tám người ngạt khí đã được lực lượng chức năng chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Đưa tám người trong gia đình ngạt khí ra khỏi khu vực ngập để cấp cứu.

Thông tin ban đầu, một gia đình ở thôn Phong Thử 2 (phường Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) bị nổ máy phát điện qua đêm.

Đến sáng nay, người thân gọi điện không liên lạc được nên đã trình báo chính quyền xã. Ngay lập tức, xã cử các lực lượng, phối hợp với người dân tiếp cận.

Lúc 10 giờ 45 phút, lực lượng chức năng mở cửa ngôi nhà, phát hiện cả tám người đều bất tỉnh, trong đó có bốn người lớn, bốn trẻ nhỏ.

Các lực lượng cùng người dân đã dùng ca nô, thuyền đưa tất cả các nạn nhân ra khỏi khu vực ngập sâu, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Được biết, mấy ngày qua mưa lớn xảy ra trên diện rộng, các xã phường TP Đà Nẵng ngập sâu, chia cắt.

Do mưa lớn, nhiều khu vực ngập nước được cắt điện để đảm bảo an toàn.

Ông Phong cho biết, đang tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc, sẽ thông tin lại cụ thể sau.