7 công nhân tử vong ở Yên Bái đều là trụ cột gia đình

Khởi tố một nhân viên nhà máy xi măng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái), nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái, về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 người chết, 3 người bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm. Văn Đức