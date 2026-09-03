63 phường, xã TPHCM trong phạm vi 'cấm bay'

Công an TPHCM vừa thông tin danh sách 63 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố thuộc phạm vi cấm bay, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số kết hợp tuần tra thực tế để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan thiết bị, vật thể bay không người lái.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân có nhu cầu sử dụng thiết bị bay cần chủ động tra cứu khu vực cấm bay, hạn chế bay, trên Cổng thông tin Bộ Quốc phòng trước khi thực hiện.

Việc cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng chức năng đang siết chặt quản lý các thiết bị và vật thể bay không người lái trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh, từ ngày 27/8 đến 2/9, Công an TPHCM đã phát hiện, bắt quả tang 122 trường hợp vi phạm quy định bay, lập biên bản và thu giữ nhiều drone, flycam, vật thể bay không người lái.

Các trường hợp được phát hiện thông qua việc áp dụng công nghệ số kết hợp tuần tra thực tế. Với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an TPHCM cho biết sẽ củng cố hồ sơ để xử lý hình sự.

Drone bị phát hiện trong vùng cấm bay.

Trước đó vào tối 13/8, Thân Văn Tấn (42 tuổi, ngụ phường Tân Bình) thả diều gắn đèn chớp trong phạm vi vùng cấm bay Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sự việc buộc Trung tâm Quản lý bay miền Nam phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay hạ cánh, gây ảnh hưởng dây chuyền tới hoạt động hàng không.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thân Văn Tấn về tội "Cản trở giao thông đường không".

Theo Công an TPHCM, một vật thể bay hoặc thiết bị bay không người lái xuất hiện trái phép trong khu vực cấm bay có thể gây ảnh hưởng hoạt động hàng không, đe dọa an toàn các chuyến bay.

Cơ quan công an đề nghị người dân, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quay phim, chụp ảnh và các dịch vụ liên quan chấp hành nghiêm quy định; tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời hoặc điều khiển thiết bị bay trái phép trong khu vực hành lang an toàn hàng không.