Ngôi nhà xanh ở Nepal sống sót sau trận lũ tử thần thế nào?

Khi nước lũ dâng cao quanh nhà vào ngày 26/8, Prakash và Laxmi Pandey chỉ có một suy nghĩ: gia đình họ có thể sẽ không qua khỏi. Nước từ sông Trishuli dâng trào cuốn trôi xe cộ, các tòa nhà và tài sản xung quanh ngôi nhà sơn màu xanh 40 năm tuổi ở quận Nuwakot, Nepal. Bên trong, Prakash và gia đình phải chuyển dần lên các tầng cao hơn khi nước tiếp tục dâng.

“Khi bạn cảm thấy đây có thể là những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bạn có thể nghĩ được gì? Tôi cảm thấy có lẽ cuộc sống của chúng tôi sắp kết thúc”, Prakash nhớ lại khi trả lời phỏng vấn The Lallantop. Tuy nhiên, ngôi nhà vẫn đứng vững.

Các video về trận lũ cho thấy ngôi nhà màu xanh bị dòng nước xiết mạnh mẽ mang theo bùn và mảnh vỡ bao quanh, trong khi các tòa nhà và xe cộ xung quanh bị cuốn trôi. Các video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh các mảnh vỡ lao đến với tốc độ nguy hiểm, phá hủy những ngôi nhà trên đường đi.

Cư dân mạng đặt câu hỏi làm thế nào một công trình trông bình thường lại có thể chịu được sức mạnh của trận lũ lớn trong khi nhiều tòa nhà lân cận bị đổ sập chỉ trong vài phút.

Tại sao ngôi nhà màu xanh trụ vững?

Prakash tin rằng kết cấu xây dựng đóng vai trò quan trọng. Ngôi nhà khoảng 40 tuổi. Theo Prakash, gia đình đặc biệt chú ý đến phần móng vì nhà nằm gần sông.

“Đó là một ngôi nhà cũ, khoảng 40 năm tuổi. Nó được xây dựng vào thời điểm mà chất lượng xi măng và vật liệu xây dựng tốt hơn”, ông nói. Ông cũng giải thích rằng vật liệu gia cố được sử dụng bên dưới phần móng.

“Chúng tôi cũng chi khá nhiều tiền để làm cho ngôi nhà kiên cố vì nó nằm gần sông. Từ góc độ an toàn, chúng tôi rải hai hoặc ba lớp vật liệu làm đường ở phía dưới. Vì vậy, phần móng được làm rất chắc chắn. Chúng tôi đầu tư rất tốt cho ngôi nhà”, ông nói.

Ngôi nhà dù vậy vẫn bị thiệt hại. Phần phía dưới bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều hàng hoá của gia đình và xe cộ bị cuốn trôi.

Gia đình ở lại bên trong khoảng một giờ đến một giờ rưỡi khi đợt lũ tồi tệ nhất diễn ra. Cuối cùng, khi nước rút nhẹ, người dân từ khu vực trạm thu phí gần đó đến giúp đỡ. Prakash cho biết những người cứu hộ đặt một ống dẫn giữa các tòa nhà và dùng dây thừng để tiếp cận gia đình.

Tất cả sáu người bên trong vào thời điểm đó đều sống sót. Gia đình sau đó chuyển đến Kathmandu. Nhưng trận lũ khiến họ gần như không còn tài sản gì.

“Bất cứ thứ gì ở đây đều bị phá hủy hoặc chôn vấp trong bùn. Bây giờ chúng tôi sẽ phải xây dựng lại mọi thứ”, Prakash nói. Khi được hỏi liệu ông có cố gắng bắt đầu lại cuộc sống từ chính nơi này hay không, ông trả lời: “Có, chúng tôi sẽ cố gắng bắt đầu lại”.

“Chúng tôi cảm thấy như có cơ hội sống thứ hai”

Vợ của Prakash, Laxmi Pandey, cũng chia sẻ về trải nghiệm này với ANI. Bà cho biết bà và chồng đang ở cửa hàng, cách nhà khoảng 5 phút đi bộ, thì biết tin về trận lũ.

“Khi biết tin, tôi và chồng chạy về nhà để cứu mẹ chồng và con gái”. Laxmi kể ban đầu bà gọi mẹ chồng từ dưới nhà. Khi không thấy trả lời, bà lên tầng và cảnh báo rằng một trận lũ lớn đang đến.

Sau đó tình hình thay đổi gần như ngay lập tức. Theo Laxmi, cây cầu cũ gần đó bị gãy và nước bắt đầu tràn vào. Khi họ xuống tầng dưới, đường thoát không còn. Laxmi cho biết chồng bà, bố chồng và một người hàng xóm khác cũng vào nhà, nhưng nước lũ tràn tới họ. “Vì vậy, để tự cứu mình, tất cả chúng tôi đều đi lên tầng trên”.

Laxmi so sánh nỗi sợ hãi bên trong ngôi nhà với trận động đất ở Nepal năm 2015. “Chúng tôi rất sợ hãi. Nó giống như trận động đất lớn xảy ra ở Nepal năm 2015. Rung lắc rất nhiều, do dòng nước chảy xiết”.

Sau đó ngôi nhà bên cạnh bị sập. “Điều đó khiến chúng tôi vô cùng sợ hãi. Chúng tôi nghĩ rằng mình không còn cơ hội sống sót”, bà nhớ lại.

Hiện tại, bà cảm thấy may mắn. “Giống như chúng tôi được sinh ra lần thứ hai”. Gia đình đang ở tạm tại nhà một người thân, tránh xa ngôi nhà bị hư hỏng.