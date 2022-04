5 lỗi vi phạm hàng đầu dẫn tới 2.731 vụ tai nạn giao thông trong quý I/2022

Trong quý I/2022, cả nước xảy ra 2.731 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 1.630 người, bị thương 1.741 người.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) vừa có báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2022.

Về tai nạn giao thông quý I năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/3/2022), theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, quý I năm 2022 toàn quốc xảy ra 2.762 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.676 người, bị thương 1.734 người.

So với cùng kỳ năm 2021, số vụ TNGT giảm 662 vụ (-19,33%), số người chết giảm 67 người (-3,84%), số người bị thương giảm 739 người (-29,80%). Trong đó, đường bộ xảy ra 2.731 vụ, làm chết 1.630 người, bị thương 1.734 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 655 vụ (-19,34%), giảm 80 người chết (-4,68%), giảm 739 người bị thương (-29,88%).

Theo báo cáo, nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông đường bộ có 15,47% do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; 7,49% do chuyển hướng không đảm bảo an toàn; 3,69% do vượt xe sai quy định; 3,28% do vi phạm tốc độ; 1,76% do sử dụng rượu, bia, chất kích thích có cồn; 1,52% do người đi bộ sang đường sai quy định; 0,12% do công trình giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn; 0,52% do dừng đỗ sai quy định; 0,08% do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; 27,42% do các nguyên nhân khác; 38,61% chưa xác định được nguyên nhân.

Về đường sắt, toàn quốc xảy ra 18 vụ, làm chết 11 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 02 vụ (-10,00%), giảm 05 người chết (-31,25%), giảm 01 người bị thương (-14,29%).

Đường thuỷ xảy ra 12 vụ, làm chết 25 người, bị thương 01 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 02 vụ (-14,29%), tăng 15 người chết (+150%%), tăng 01 người bị thương.

Hàng hải xảy ra 01 vụ, làm chết và mất tích 10 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 03 vụ (-75%), tăng 03 người chết và mất tích (+42,86%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Về lĩnh vực hàng không dân dụng, quý I/2022 đã nhận 90 báo cáo an toàn bắt buộc (Mandatory Occurrence Report), xảy ra 01 tai nạn mức A (hoạt động bay huấn luyện phi công cơ bản) và 14 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn (01 mức C và 13 mức D), không xảy ra sự cố nghiêm trọng. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 21,1% tổng số tai nạn, sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn.

Tình hình TNGT theo địa phương quý I năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/3/2022) có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 11 địa phương giảm trên 40% số người chết là: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Hà Giang, Sơn La, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Ninh Thuận, Quảng Trị. Đặc biệt: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Quảng Bình giảm trên 60% số người chết do TNGT.

Tuy nhiên, vẫn còn 24 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2021, trong đó 13 tỉnh tăng trên 15% là: Bình Dương, Bắc Giang, Đồng Tháp, Hòa Bình, Long An, Đăk Nông, Đà Nẵng, Hậu Giang, Yên Bái, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Điện Biên, trong đó, có 04 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên là: Tây Ninh, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Điện Biên.

