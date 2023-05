4 nhóm hành vi "nguy hiểm" của người dân sống gần sân bay

Tại hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật đảm bảo an toàn hàng không và xử lý rơm rạ sau thu hoạch vừa diễn ra ở UBND xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chia sẻ, phổ biến kiến thức cho người dân tham dự về các quy định pháp luật, các vi phạm điển hình về an toàn hàng không, gây khó khăn cho hoạt động hàng không.

Ông Trương Hữu Linh Trưởng phòng Giám sát an toàn Cảng vụ hàng không miền Bắc, chia sẻ các nội dung liên quan tới an toàn hàng không tới người dân

Nhiều hình ảnh trực quan sinh động từ chính các hoạt động của người dân giáp ranh sân bay tập trung vào 4 nhóm các hành vi gây mất an toàn hàng không, bao gồm: Giảm tầm nhìn, va chạm trên không, va chạm dưới đất và hư hỏng trang thiết bị sân bay.

Các hành vi gây giảm tầm nhìn của phi công như đốt rơm rạ, chiếu đèn laser. Cụ thể việc nông dân sau mỗi vụ thu hoạch lúa, cùng nhau đốt rơm rạ đã gây ra khói mù, ảnh hưởng tầm nhìn của phi công. Việc chiếu đèn laser khi máy bay đang cất hạ cánh có thể làm chói mắt, làm phân tán đối với phi công ở thời điểm cần tập trung cao độ khi điều khiển tàu bay cất hoặc hạ cánh.

Các hành vi có khả năng gây va chạm trên không như thả diều, thả đèn trời, trồng cây cao, xây dựng công trình trái phép gần sân bay hay các hoạt động thu hút chim… Những hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ làm va chạm với máy bay đang bay.

Các hành vi có khả năng gây va chạm dưới đất như sử dụng thiết bị bay tự động như vật thể bay không người lái (UAV/Drone), Flycam; chăn thả và để lọt gia súc vào khu bay. Các vật thể bay không người lái, gia súc chạy lọt vào khu bay có khả năng va chạm với máy bay khi cất, hạ cánh hoặc đang vận hành trên đường lăn, sân đỗ.

Người dân chú ý lắng nghe.

Bên cạnh đó một số hành vi có khả năng gây hư hỏng trang thiết bị của Cảng hàng không, sân bay như đốt rác gần các công trình, thiết bị của sân bay, lấy trộm trang thiết bị sân bay… có thể làm hư hỏng hệ thống trang thiết bị, ảnh hưởng đến quá trình tàu bay hoạt động, khai thác tại sân bay.

Với 4 nhóm hành vi này, việc chiếu tia lazer vào máy bay sẽ đối mặt với hình phạt lên tới 40 triệu đồng.

Hành vi sử dụng vật thể bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa có phép bay của cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 30 triệu đồng.

Đặc biệt, đối với hành vi đốt rơm rạ sau thu hoạch sẽ bị xử phạt từ 2,5 đến 3 triệu đồng…

Hội nghị tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không cho các hộ dân tại các xã giáp ranh sân bay là hoạt động thường niên của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Hội nghị thường được tổ chức vào thời điểm bà con nông dân chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa, qua đó kịp thời tuyên truyền đến bà con về tác hại của việc đốt rơm rạ đối với an toàn hoạt động bay. Đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn bà con sử dụng các giải pháp thay thế, an toàn cho môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế hơn, như xử lý các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ…

