Thành lập tổ điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố máy bay bị móp vỏ

Thứ Tư, ngày 27/04/2022 23:06 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một máy bay của Vietnam Airlines mới đây bị phát hiện lõm vỏ sau khi hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Cục Hàng không Việt Nam phân loại đây là sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C). Cơ quan này cũng đã thành lập tổ điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố.

Sự cố xảy ra với chuyến bay VN1823 (dòng máy bay A321) của Vietnam Airlines từ Tân Sơn Nhất đi Phú Quốc ngày 17/4. Vết lõm được xác định dài 67 cm, rộng 50 cm và sâu 1 cm, vết còn lại có kích cỡ tương tự. Ngoài ra, phần vỏ miệng hút khí động cơ phụ bị một số vết rạn tại phần góc.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy trước khi thực hiện chuyến bay, máy bay VN-A603 được bảo dưỡng tại đuôi máy bay với sự hỗ trợ của xe nâng. Nhân viên vận hành xe nâng khi thực hiện thao tác rút xe ra khỏi vị trí bảo dưỡng đã vận hành không đúng quy trình dẫn đến tấm chắn an toàn trên sàn xe nâng va chạm vào máy bay và gây ra hỏng máy bay. Nhân viên kỹ thuật thực hiện kiểm tra trước chuyến bay và lái chính đều không phát hiện ra hỏng hóc này cho đến khi nhân viên kỹ thuật tại Phú Quốc kiểm tra sau chuyến bay và phát hiện ra.

Ảnh minh hoạ

Sau khi nhận được thông tin sự cố, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã tiếp cận máy bay, trích xuất dữ liệu camera an ninh, hồ sơ của các nhân viên liên quan để phục vụ điều tra. Cục Hàng không Việt Nam phân loại đây là sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C). Cơ quan này cũng đã thành lập tổ điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố.

Cùng đó, đại diện Vietnam Airlines cho biết sự việc được hãng đánh giá là rất nghiêm trọng. Trước mắt, nhân viên kỹ thuật thực hiện kiểm tra trước chuyến bay VN1823 đã bị rút Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng máy bay.

Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/thanh-lap-to-dieu-tra-xac-minh-nguyen-nhan-su-co-may-bay-bi-mop-v...Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/thanh-lap-to-dieu-tra-xac-minh-nguyen-nhan-su-co-may-bay-bi-mop-vo--i651785/