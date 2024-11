4 lần nhận tiền, đồng hồ Patek Philippe của cựu Vụ phó thuộc Bộ Công Thương từ 'bà trùm' Xuyên Việt Oil

Ngày mai (20-11), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và cựu Phó Vụ Trưởng vụ thị trường trong nước (TTTN) - Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.

Cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cùng thuộc cấp nhận 356.000 USD

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2014, ông Đỗ Thắng Hải là thứ trưởng Bộ Công Thương, có thẩm quyền ký cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Vụ TTTN.

Tháng 6-2021, do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) đã liên hệ nhờ ông Hải giúp đỡ và hứa sẽ cảm ơn.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: BCA

Qua giới thiệu của ông Hải, bà Hạnh liên hệ ông Hoàng Anh Tuấn (cựu phó vụ trưởng Vụ TTTN - Bộ Công Thương) để được hướng dẫn cụ thể. Sau đó, ông Tuấn đã thống nhất với ông Trần Duy Đông (Vụ trưởng) tạo điều kiện giúp đỡ Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của ông Hải.

Ngày 17-6-2021, cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil Nguyễn Văn Thắng đã đưa 5.000 USD cho ông Tuấn để nhờ giúp đỡ.

Ngày 24-6-2021, hồ sơ xin cấp giấy phép của Xuyên Việt Oil không được chấp nhận vì hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện. Bà Hạnh liên lạc với ông Tuấn để nhờ giúp đỡ và hứa sẽ gửi chi phí cho việc cấp giấy phép là 300.000 USD.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cấp giấy phép, bà Hạnh đưa 300.000 USD cho ông Thắng để mang đi hối lộ. Bị cáo này kiểm tra túi tiền và lấy ra 1 cọc 50.000 USD bỏ vào túi xách cá nhân, đưa cho các ông Tuấn và Đông 250.000 USD.

Ngày 12-11-2021, ông Tuấn làm trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đến kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh đã chỉ đạo ông Thắng đưa hối lộ 10.000 USD cho ông Tuấn. Ông Tuấn đã kí biên bản xác nhận Xuyên Việt Oil cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép.

Trên cơ sở đề xuất của ông Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil có giá trị đến hết ngày 19-11-2026. Bà Hạnh đã đến Bộ Công Thương đưa cho ông Hải túi quà đựng 50.000 USD.

Tổng cộng, bà Hạnh đã cùng các bị cáo thuộc cấp đưa hối lộ cho các bị cáo có chức vụ quyền hạn ở Bộ Công thương là Đỗ Thắng Hải, Hoàng Anh Tuấn, Trần Duy Đông tổng cộng 356.000 USD (tương đương 8,2 tỉ đồng).

Cựu Phó Vụ trưởng nhận tiền, đồng hồ Patek Philippe

Cũng theo cáo trạng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ TTTN Nguyễn Lộc An có quyền hạn kiểm tra thực tế, đề xuất cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Do Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện để được cấp giấy phép nên bà Hạnh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Lộc An 4 lần với tổng số tiền hơn 921 triệu đồng.

Cụ thể, trong lần gặp thứ nhất vào tháng 3-2016 tại một khách sạn ở TP.HCM, ông An thông tin cho bà Hạnh biết chi phí cấp giấy phép phải từ 5-7 tỉ đồng. Trong lần gặp này, ông An nhận của bà Hạnh 50 triệu đồng.

Lần thứ hai vào khoảng tháng 5-2016 tại Nhà khách Bộ Công thương phía Nam, ông An nhận 100 triệu đồng của bà Hạnh. Sau khi đưa tiền, bà Hạnh đã ký đơn đề nghị gửi Bộ Công thương để xin cấp giấy phép.

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước. Ảnh: BCA

Lần thứ ba vào tháng 8-2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Công thương do ông An làm trưởng đoàn đến để kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép tại trụ sở của Xuyên Việt Oil. Dù không kiểm tra đầy đủ, ông An vẫn kí biên bản về việc công ty đáp ứng đủ điều kiện quy định. Tại lần gặp này, ông An nhận của bà Hạnh 250 triệu đồng.

Lần thứ tư vào cuối năm 2016, sau khi Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép, bà Hạnh hứa tặng ông An 1 chiếc đồng hồ Patek Philippe nhưng đặt mua ở nước ngoài nên chưa kịp chuyển về.

Đến tháng 7-2017, bà Hạnh đã đưa cho ông An chiếc đồng hồ Patek Philippe này để tặng quà sinh nhật. Sau đó, ông An đã bán chiếc đồng hồ với giá 23.000 USD (tương đương 521 triệu đồng).

Tại phần lý lịch của bị can, cáo trạng của VKSND Tối cao đã nêu các ông Đỗ Thắng Hải và Nguyễn Lộc An không có tiền án, tiền sự.

Về nhân thân: Vào năm 1988, ông Đỗ Thắng Hải từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội đầu cơ theo Điều 165 BLHS 1985; thời gian thử thách là 4 năm (đã được xoá án tích).

Ông Nguyễn Lộc An vào năm 2022 đã bị TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử và tuyên mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội trốn thuế theo Điều 161 BLHS 1999. Sau đó, xét xử phúc thẩm, tòa tuyên phạt ông An 3 năm tù (đã được xoá án tích).

