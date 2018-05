2 tàu hỏa đối đầu do lỗi tác nghiệp trong ga

Chủ Nhật, ngày 27/05/2018 12:03 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố va chạm tàu hỏa, dự kiến khoảng 15 giờ chiều nay (27-5) đường sắt Bắc - Nam thông tuyến.

Sáng 27-5, ngành đường sắt đã huy động một máy cẩu chuyên dụng đến hiện trường vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại khu vực Ga Núi Thành (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Hàng trăm công nhân có mặt từ tối 26-5 để khắc phục khoảng 100 m đường sắt hư hỏng sau vụ tai nạn.

Đến khoảng 10 giờ ngày 27-5, đầu tàu mang số hiệu 2469 đã được kéo khỏi hiện trường. Một số phương tiện cẩu đường sắt cũng đang trên đường đến hiện trường phục vụ công tác cứu hộ. Trong khi đó, các lực lượng tại chỗ đã cơ bản giải phóng xong hàng hóa trên các toa tàu.

Nỗ lực khắc phục sự cố

Trả lời báo chí khi trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại ga Núi Thành, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết ưu tiên hiện nay là khôi phục lại đường ray số 1, sau đó sẽ tiếp tục khắc phục đường ray số 2 và số 3 trong sân ga. Dự kiến đường sắt số 1 sẽ hoàn thành việc khôi phục vào 15 giờ chiều 27-5.

2 đầu tàu dính nhau, hiện đã được tách ra

Về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Minh cho rằng do lỗi tác nghiệp trong ga, khi đoàn tàu hàng đang vào thì bên trong ga lại dồn dịch toa của một tàu hàng khác. Đoàn tàu dồn dịch này đã lấn sang khổ giới hạn, gây va chạm giữa hai đầu máy. Theo ông Minh, các quy trình tác nghiệp của đường sắt hiện nay lạc hậu, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ thấp.

"Chúng tôi đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để cùng đối tác Ukraine xây dựng đề án sử dụng hệ thống định vị vệ tinh lắp ở đầu máy, tích hợp với camera tại các đường ga lên trên các tàu này nhằm tăng cường kiểm soát, giảm bớt phụ thuộc tác nghiệp của nhân viên đường ga, hoặc lái tàu" - ông Minh nói.

Hàng hóa được vận chuyển ra xe tiếp tục hành trình

Trước đó, nói về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (đơn vị quản lý các ga từ Đà Nẵng vào Bình Định), cho rằng phải chờ cơ quan điều tra kết luận. Tuy nhiên, ông đưa ra nhận định "có thể do con người, cũng có thể do máy móc". Ông Hỷ nói: "Cũng có thể một phần do sự tắc trách của cán bộ nhân viên điều hành đường sắt chứ chưa hẳn thế".

Trước đó, lúc 16 giờ 22 phút ngày 26-5, nhiều người dân sống gần khu vực xảy ra vụ tai nạn nghe một tiếng nổ lớn như bom. Sau đó thấy nhiều toa, bánh và nhiều thiết bị của 2 tàu văng ra khỏi đường ray, một số toa tàu văng sát vào nhà dân, nhiều hàng hóa rơi vãi xuống hiện trường. Được biết, vụ tai nạn khiến lái tàu mang số hiệu 2469 là Dương Trần Chí Hiếu (SN 1987; ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị thương nhẹ. Lái tàu mang số hiệu ASY2 là Nguyễn Đình Sáng (SN 1984; ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) xây xát.

Hiện trường vụ tai nạn

Tối 26-5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thông tin nhanh về vụ tai nạn trên. Theo đó, lúc 16 giờ 18 phút cùng ngày, ga Núi Thành có kế hoạch đón đoàn tàu hàng số hiệu ASY2 do đầu máy 011 kéo thông qua đường số II. Trong lúc đó, trên đường ga số 3 có đoàn tàu số hiệu 2469 do máy 350 kéo đang thực hiện dồn. Khi đầu máy 011 của đoàn tàu hàng ASY2 đang thông qua ghi N4 vào đường số II thì đầu máy 350 của tàu dồn vượt mốc xung đột gây va chạm giữa hai đoàn tàu. Vụ tai nạn không thiệt hại về người. Tàu hàng ASY2 có đầu máy và 4 toa xe hàng bị trật bánh, toa xe hàng bung cửa, rơi hàng hóa ra khu vực ga, đầu máy và 1 toa xe tàu dồn 2469 trật bánh.