Nhân viên quán bia kể phút xếp vỏ bom bia giải cứu 3 người trong vụ cháy ở Hà Nội

Khoảng 1h50 ngày 16/9, ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội). Anh Vàng Mí Lử (quê xã Yên Minh, Tuyên Quang), nhân viên quán bia gần đó, là một trong những người trực tiếp tham gia cứu nạn. Anh kể, sau khi phát hiện khói và lửa bốc lên từ ngôi nhà bên cạnh, quản lý quán nhanh chóng hô hoán, thông báo cho người dân xung quanh.

Anh Vàng Mí Lử. Ảnh: Đình Hiếu

Các nhân viên xách nước, sử dụng toàn bộ bình chữa cháy của quán để dập lửa nhưng không thể khống chế do đám cháy quá lớn.

Lúc này, họ nghe tiếng kêu cứu từ tầng 4 ngôi nhà cháy: "Mọi người ơi, bà con ơi giúp em với" nên vội xếp chồng các vỏ bom bia thành bệ đỡ để hỗ trợ những người mắc kẹt thoát ra ngoài.

Theo anh Lử, các nhân viên của quán đã hỗ trợ giải cứu thành công hai mẹ con trèo ra từ khu vực cửa sổ tầng 4 của ngôi nhà. Một nam thanh niên, được xác định là con trai chủ nhà, sau đó tuột theo đường dây điều hòa phía sau nhà xuống mái. Nhóm nhân viên tiếp tục hỗ trợ, kéo người này xuống đất an toàn. Khi được đưa ra ngoài, nam thanh niên bị bỏng nặng ở tay và tinh thần hoảng loạn.

"Lúc đó chúng tôi chỉ suy nghĩ làm sao cứu được mọi người thôi chứ không sợ hãi gì. Nhưng ngọn lửa to quá, không thể làm gì hơn", anh Lử chia sẻ.

Ngôi nhà 4 tầng xảy ra cháy nằm trong ngõ nhỏ. Ảnh: Đình Hiếu

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan.

Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện Công an TP Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.