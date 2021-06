2 đối tượng mua bán ma túy dương tính với SARS-CoV-2, nhiều công an thành F1

Tỉnh Sơn La vừa phát hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 đối tượng mua bán ma túy đang bị tạm giữ khiến nhiều cán bộ công an thành F1.

Ngày 25/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La cho hay, tỉnh này vừa phát hiện 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 2 trường hợp ở huyện Thuận Châu, 2 trường hợp ở huyện Phù Yên, 1 trường hợp ở huyện Mộc Châu.

Trường hợp thứ nhất: Bệnh nhân số 6548 (L.V.L, trú tại bản Quyết Thắng A, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu). Hồi 6 giờ ngày 15/6, bệnh nhân được đón tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang về bằng xe chuyên dụng của Ban Chỉ đạo huyện Thuận Châu. Bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non bản Quyết Thắng A, bố trí phòng riêng, khu tách biệt, không tiếp xúc với ai.

Trường hợp thứ 2: Là anh Đ.X.H (lái xe Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu). Anh H. là người trực tiếp tham gia vận chuyển bệnh nhân số 6548 từ Bắc Giang trở về địa phương.

Trường hợp thứ 3: G.A.L, bản Trung Thành, xã Kim Bon (huyện Phù Yên), là công nhân Công ty sản xuất bàn ghế Hoàng Gia, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ngày 13/6, G.A.L về quê tại bản Trung Thành. Từ ngày 14-19/6, G.A.L chỉ ở nhà không đi đâu và không tiếp xúc với ai khác ngoài vợ và con.

Ngày 20/6, G.A.L đi xe máy cùng G.A.S đến bản Lúng Mú, xã Tân Hợp (huyện Mộc Châu), sau đó quay về mua ma túy của 1 người không rõ tên tuổi, rồi trở về bản Suối On, xã Kim Bon.

Đến 19h cùng ngày, G.A.L bị công an huyện Phù Yên bắt tạm giam. Sau khi bị bắt tạm giam có tiếp xúc với nhiều cán bộ công an. Hiện G.A.L được tạm giữ tại Công an huyện Phù Yên, sức khỏe bình thường không sốt, không ho, không có biểu hiện nghi ngờ bệnh.

Trường hợp thứ 4: Anh G.A.S, trú tại bản Trung Thành, xã Kim Bon (huyện Phù Yên), làm nghề tự do tại nhà. Ngày 20/6, G.A.S hẹn gặp G.A.L để cùng hút chích ma túy và bị công an bắt. G.A.S và G.A.L đang được tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Phù Yên, sức khỏe bình thường, không sốt, không ho không có biểu hiện nghi ngờ bệnh.

Trường hợp thứ 5: Là công dân đón trở về từ tỉnh Bắc Giang trong đợt 1, thực hiện cách ly tại nhà (huyện Mộc Châu), có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và kết quả lần 2 dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 25/6, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy đã chỉ đạo các ngành khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch có thể lan ra cộng đồng; Ngành Y tế thành lập 3 tổ công tác đi huyện Thuận Châu, Phù Yên, Mộc Châu… phối hợp với các ngành có liên quan di chuyển các ca dương tính về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị; giao Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, an toàn phòng dịch trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Sở Y tế thành lập các tổ công tác chỉ đạo phòng chống dịch tại huyện Phù Yên, Thuận Châu, Mộc Châu; trong trường hợp đặc biệt huy động cán bộ Trung tâm y tế các huyện hỗ trợ huyện Thuận Châu, huyện Phù Yên trong việc lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với huyện Thuận Châu, thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16 từ 12h ngày 25/6 đến khi có thông báo mới; lấy mẫu toàn bộ F1 của các ca dương tính và toàn bộ cán bộ, người nhà cán bộ y tế; bệnh nhân, người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện huyện Thuận Châu, từ 11h trưa ngày 25/6 dừng thăm người thân, chỉ tiếp nhận các trường hợp cấp cứu; lấy mẫu xét nghiệm 24 cán bộ trại tạm giam huyện Phù Yên…

Tính đến 13 giờ ngày 25/6, toàn tỉnh đã truy vết được 208 trường hợp liên quan đến các ca dương tính tại các huyện: Thuận Châu, Phù Yên, Mộc Châu. Trong đó, 167 trường hợp F1; 41 trường hợp F2. Hiện tại, các địa phương đang tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe các trường hợp liên quan theo quy định.

