3 chiến sĩ công an Hà Nội trở thành F1 khi đi công tác ở Quảng Ninh

Thứ Năm, ngày 28/01/2021 22:01 PM (GMT+7)

Công an TP.Hà Nội xác định được 3 chiến sĩ công an quận Ba Đình trở thành F1 khi đi công tác ở Quảng Ninh.

Tối 28/1, thông tin tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến 2 bệnh nhân 1552 và 1553, đơn vị đã chỉ đạo Công an các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Thường Tín, Sóc Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh lịch trình di chuyển của những người tiếp xúc gần.

Đến nay, Công an Thành phố đã phát hiện 3 cán bộ chiến sĩ Công an quận Ba Đình thuộc trường hợp F1, 1 cán bộ công an quận Hai Bà Trưng là F2 đã được cách ly, ngoài ra còn 4 cán bộ phòng hình sự đã được cách ly tại nhà.

Công an TP.Hà Nội thông tin về 3 chiến sĩ công an quận Ba Đình trở thành F1

Ngoài ra, Công an TP. Hà Nội cũng phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép, cử lực lượng quản lý số người nước ngoài trên địa bàn. Đến nay, Công an Thành phố cũng tổ chức lưu giữ 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đã hết thời gian cách ly và đưa về nước. Còn 4 trường hợp đang làm thủ tục để trao trả cho nước bạn.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, hiện tại riêng các khu vực cách ly do quân đội quản lý đang sử dụng được 600 trường hợp. Tuy nhiên những khu vực này hiện đang ưu tiên cho các trường hợp giải cứu người từ nước ngoài. Do đó, đơn vị đề nghị Sở Y tế Hà Nội - cơ quan chủ trì dự kiến khu vực Bệnh viện dã chiến ở Mê Linh. Sẵn sàng để quân đội chuẩn bị các vật tư, phương tiện, vật chất để đảm bảo hậu cần cho bệnh viện dã chiến.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đề nghị UBND Thành phố rà soát lại các khu vực quận Hoàng Mai, Trường Cao đẳng nghề quận Nam Từ Liêm để khi có yêu cầu sẽ sẵn sàng kích hoạt để đưa khung vận hành, quản lý các đối tượng F1.

