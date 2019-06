2 anh em mắc kẹt trên cột điện cao thế 220 KV suốt gần 4 giờ trong đêm

Thứ Ba, ngày 04/06/2019 13:34 PM (GMT+7)

Bức xúc chuyện gia đình, trong đêm tối, ông Trần Văn Vỹ (40 tuổi, Nghệ An) đã trèo lên cột điện cao thế 220 KV ngồi la hét. Thấy thế, em trai ông Vỹ trèo lên giải cứu anh nhưng cả 2 cùng mắc kẹt.

Nghệ An Sự kiện:

Hai anh em ông Vỹ mắc kẹt trên cột điện cao thế suốt nhiều giờ

Ngày 4-6, ông Lê Xuân Hà, Trưởng Công an xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp hi hữu khi 2 anh em trèo lên cột điện cao thế bị mắc kẹt và được cơ quan chức năng giải cứu.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 3-6, vì mâu thuẫn chuyện gia đình nên ông Trần Văn Vỹ (40 tuổi, trú xóm 7, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu) đã leo lên đỉnh cột điện cao thế 220 KV (cao mấy chục mét) liên tục la hét. Thấy vậy, em trai của ông Vỹ là ông Trần Văn Sơn trèo lên cột điện để giải cứu. Tuy nhiên do trời tối, cột điện cao nên cả 2 anh em bị mắc kẹt ở trên không xuống được.

Sau một lúc không tìm được đường xuống, 2 anh em Vỹ bắt đầu có biểu hiện sợ hãi, la hét. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương xã để tìm cách giải cứu 2 anh em ông Vỹ.

Nhận tin báo, lực lượng công an huyện, lực cảnh sát PCCC đã có mặt cùng hàng trăm người dân có mặt tìm kiếm cách giải cứu 2 anh em ông Trần Văn Vỹ. Tuy nhiên, do trời mưa, cột điện cao thế không thể cắt điện nên lực lượng chức năng không thể tiếp cận 2 anh em. Lực lượng chức năng sau đó tiếp tục dùng loa, rọi đèn và thuyết phục 2 anh em ông Vỹ giữ bình tĩnh và hướng dẫn trèo xuống an toàn. Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng 4-6, anh em ông Vỹ đã trèo xuống đất an toàn.

Sau nhiều giờ mắc kẹt hai anh em anh Vỹ ông đã trèo xuống an toàn

Được biết, trước khi sự việc xảy ra, ông Trần Văn Vỹ có mâu thuẫn chuyện gia đình và uống nhiều rượu.