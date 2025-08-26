Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, ứng phó mưa lũ sau bão

Nhiều địa phương xảy ra mưa to đến rất to

Công điện của Thủ tướng nêu rõ: chiều muộn 25/8, bão số 5 đã đổ bộ vào Nghệ An – Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 15. Tại Thanh Hóa, Quảng Trị cũng có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8. Bão đã gây mưa lớn tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Hưng Yên với lượng mưa phổ biến 200–300 mm. Riêng tại Hà Tĩnh đã xảy ra mưa rất lớn, tổng lượng mưa trong 24 giờ (từ 19h ngày 24/8) nhiều nơi vượt 300–400 mm.

Đặc biệt, tại một số trạm hồ Sông Rác, hồ Thượng Tuy, Kỳ Lâm (Hà Tĩnh), lượng mưa đo được 500–600 mm và vẫn tiếp tục có mưa. Theo thông tin sơ bộ, bão đã làm tốc mái nhà cửa, công trình công cộng, cơ sở giáo dục; cây xanh, cột điện bị đổ; mất điện diện rộng (Hà Tĩnh có 60/69 phường, xã bị mất điện)…

Lực lượng chức năng kiểm tra các điểm xung yếu ở các xã vùng cao Nghệ An. Ảnh: Vũ Đồng.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5, tập trung ứng phó mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và các địa phương bị ảnh hưởng của bão, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục nhanh nhất hậu quả để sớm ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định, có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Bão số 5 khiến loạt cây xanh ở Nghệ An gãy đổ. Ảnh: Vũ Đồng.

Đồng thời tiếp tục tập trung ứng phó mưa lũ sau bão; kiên quyết sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu, có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối. Các địa phương cần bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, đặc biệt với hộ nghèo, khó khăn, không để thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Các lực lượng chức năng phải tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân đi qua khu vực ngầm tràn, nơi ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều

Các tỉnh, địa phương phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất; triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn.

Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều; đồng thời chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ. Các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại địa bàn trọng điểm, xung yếu (đến từng thôn, bản) phải sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

BVĐK Thanh Chương (Nghệ An) vẫn sáng đèn tích điện để cứu chữa cho bệnh nhân trong đêm 25/8.

Song song với đó là hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân mất nhà cửa theo quy định, không để người dân không có chỗ ở. Các trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng phải được sửa chữa ngay trong tháng 8/2025 để bảo đảm học sinh kịp khai giảng năm học mới và việc khám chữa bệnh không bị gián đoạn.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu IV và các đơn vị trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ khi có yêu cầu của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện; khẩn trương khắc phục sự cố hệ thống lưới điện do bão, mưa lũ. Bộ trưởng Bộ KH&CN chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel) khắc phục nhanh hệ thống viễn thông bị hư hỏng.

Bộ trưởng Bộ NN&MT tiếp tục chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến mưa lũ; phối hợp địa phương và Bộ Công Thương trong công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục cơ sở giáo dục bị thiệt hại. Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo bảo vệ cơ sở y tế, tổ chức khám chữa bệnh tại các địa phương chịu ảnh hưởng, không để gián đoạn công tác cấp cứu, điều trị; bảo đảm cung ứng đủ thuốc thiết yếu.