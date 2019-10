12 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo con mất liên lạc tại Anh

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 10:10 AM (GMT+7)

Đến hết ngày 26/10, đã có 12 gia đình ở Hà Tĩnh và Nghệ An trình báo việc người thân mất liên lạc tại Anh.

39 công dân chết trong xe containter ở Anh Sự kiện:

Một gia đình có con mất liên lạc tại Anh đã lập bàn thờ nhưng họ vẫn mong con em họ sống và trở về.

Thông tin từ ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết đến nay ngoài trường hợp nữ lao động Phạm Thị Trà My (26 tuổi, huyện Can Lộc), chính quyền còn ghi nhận 7 trường hợp khác mất liên lạc với người thân từ ngày 22/10 khi qua nước Anh làm việc. Trong số này có 5 người trú ở xã Thiên Lộc, còn lại ở xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc. Ngoài ra, một gia đình tại thị xã Hồng Lĩnh anh Bùi Phan Thắng (SN 1979, ở khối phố 3, phường Đậu Liêu) cũng cho rằng có người thân mất tích tại Anh nghi vấn là nạn nhân trong chiếc xe container.

Riêng ở Nghệ An, tính đến tối 26/10, tại các xã Đô Thành, Thọ Thành (huyện Yên Thành) và xã Hưng Đông (TP Vinh) có 5 gia đình báo có con mất liên lạc tại Anh. Trong đó người thân anh Nguyễn Đình Tứ (26 tuổi) cũng đang trình báo việc anh Tứ mất liên lạc tại Anh.

Người thân anh Tứ cho biết tháng 3/2019, anh sang Rumani làm việc với chi phí 70 triệu đồng. Sau khi ở lại làm được một thời gian, anh Tứ đi sang Đức.

Mới đây, anh Tứ sang Anh bằng con đường đi "chui" vì có bố vợ đang sinh sống ở đây. Chi phí bỏ ra cho chuyến đi khoảng 11.000 bảng Anh. Người thân anh Tứ nói lần cuối gọi điện về Việt Nam, thanh niên này nói đang ở Pháp, chuẩn bị vượt biển qua Anh. Đến ngày 22/10, gia đình mất liên lạc.

Ngoài anh Tứ, ở Đô Thành còn có trường hợp anh Lê Văn Hà (30 tuổi). Ba tháng trước, anh Hà qua Malaysia rồi đến Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Pháp làm việc với chi phí 22.000 USD. Anh Hà sau đó đóng tiếp 11.000 bảng Anh để được đưa từ Pháp qua Anh làm việc.

Ngoài 2 trường hợp trên, ở xã này còn một gia đình khác thông tin có con gái 19 tuổi tên Nhung mất liên lạc 4 ngày khi qua Anh để làm việc.