Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Nhiều gia đình hoang mang khi con mất liên lạc

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh và Nghệ An đang mất liên lạc với người thân sau thông báo chuẩn bị vượt biên sang Anh. Trong đó, đã có gia đình lập bàn thờ cho con sau khi gửi hình ảnh sang để nhận dạng thi thể.

Hi vọng mong manh, bàn thờ lập vội

Ngày 26/10, ông Võ Xuân Phong, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc trên địa bàn có nạn nhân tử vong trong xe container tại Anh, tuy nhiên qua nắm bắt ở địa phương đang có 7 gia đình đang đặt nghi vấn con em họ nằm trong số đó. Theo thống kê, tại xã Thiên Lộc có 5 trường hợp, xã Thanh Lộc 1 và thị trấn Nghèn cũng có 1 gia đình nghi ngờ có con là nạn nhân trong vụ việc.

Sáng hôm nay, nhiều người dân thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc cũng đang tập trung tại nhà ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi) để chia sẻ, động viên gia đình trước thông tin cậu con trai Nguyễn Đình Lượng (SN 1999) nghi là 1 trong 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong thùng container tại hạt Essex, Anh.

Gia đình ông Gia, bố anh Lượng lập bàn thờ vội sau khi nhận thông tin nghi con trai chết trong xe

Ngồi bần thần, ông Gia cho biết, Lượng là người con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Sau khi học xong cấp 3, chàng trai mới 18 tuổi tự liên hệ qua nhiều mối giới thiệu để qua Pháp làm việc. Đến cuối năm 2017, Lượng ra Hà Nội làm thủ tục đi qua Pháp với chi phí hơn 450 triệu đồng.

Suốt nhiều tháng liền mất liên lạc, đến tháng 4/2018, Lượng gọi điện về gia đình thông báo mình đã sang đến Pháp và làm việc tại một nhà hàng. Tuy nhiên khi hỏi về đường dây con trai đi, ông Gia lại không hay biết.

“Con tôi tự làm hồ sơ rồi sang đó làm việc chứ tôi cũng không biết con đi bằng đường dây hay hình thức nào để sang đó. Lượng nó làm mới gửi được ít về trả nợ”, ông Gia kể lại.

Ông Gia cho biết, trong thời gian làm việc tại Pháp, đến giữa tháng 10/2019, Lượng gọi điện thông báo sẽ đi qua Anh làm việc cùng bạn bè. Chi phí chuyến đi từ Pháp sang Anh khoảng 300 triệu đồng. Dù mới nói chuyện dự tính như vậy, nhưng đến ngày 22/10, một người đàn ông có gọi điện về nói gia đình chuẩn bị tiền, khi nào đón được Lượng ở Anh thì chuyển tiền sang.

“Thật sự lúc đó gia đình mới biết Lượng đi sang Anh chứ hôm đó chỉ nghe con nói sơ sơ nhưng không chắc chắn. Đến đêm 23/10, một người bạn của Lượng gọi về cho gia đình nói khả năng Lượng là nạn trong chiếc xe container có 39 thi thể tử vong bên trong”, ông Gia nói trong đau xót.

Ông Thìn, bố chị Phạm Thị Trà My nóng lòng chờ kết quả điều tra

Không khí lo lắng cũng đang bao trùm lên nhà ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi, bố chị Phạm Thị Trà My – người nghi vấn là nạn nhân trong chuyến xe container "tử thần").

Ông Thìn cho biết, đến nay vẫn chưa có thông tin chính xác gì về việc con gái có nằm trong số 39 nạn nhân trong chuyến xe container đó hay không. Người cha vẫn cầu mong con gái vẫn còn sống, thế nhưng khi đọc những dòng tin nhắn Trà My gửi về lúc rạng sáng 23/10, tim ông như quặn lại.

"Khi đọc những dòng tin nhắn gửi về thời điểm đó thì gia đình nghi là cháu. Ngày 25/10, gia đình có làm đơn xin xác nhận nhân thân để làm thủ tục nhận dạng xem có phải con trên chuyến xe đó không”, ông Thìn ngậm ngùi nói.

Theo ông Thìn, ngày 3/10, Trà My bắt xe khách ra Hà Nội rồi từ đây đón xe qua Trung Quốc. 10 ngày ở Trung Quốc, My vẫn thường xuyên liên lạc về gia đình qua mạng xã hội. Từ đây, Trà My cùng những người khác lên máy bay qua Pháp rồi Bỉ để qua Anh nhưng từng bị cảnh sát bắt giữ 1 lần nên nhóm người này phải quay về Pháp. Quá trình đi, cô gái vẫn nhắn và gọi điện về gia đình.

Nhiều gia đình Nghệ An nóng lòng chờ tin

Sáng 26/10, nhiều người dân xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vẫn đang ngóng chờ thông tin về người thân mình sau nhiều ngày mất liên lạc.

Gia đình ông Sắt lập bàn thờ con trai Nguyễn Đình Tú sau nhiều ngày liên lạc không kết quả

Dù mới nghe thông tin, nhưng ông Nguyễn Đình Sắt ở góc xóm Phú Xuân, xã Đô Thành đã quyết định lập bàn thờ tạm cho anh Nguyễn Đình Tú (26 tuổi, con trai ông Sắt) sau nhiều ngày nỗ lực liên lạc nhưng bất thành.

Ông Sắt cho biết, tháng 3/2019, anh Tú đi xuất khẩu lao động sang Rumani. Tuy nhiên, do công việc không ổn định nên vài tháng sau, anh đã quyết định vượt biên trái phép sang Đức để tìm kiếm công việc mới. Mới đây, anh Tú tiếp tục bàn với gia đình sẽ tiếp tục tìm đường sang Anh.

Trước khi Tú bàn với gia đình vượt biên sang Anh làm việc, người thân đã can ngăn song anh vẫn quyết thực hiện ý định của mình.

“Từ hình ảnh gửi sang và một hình xăm ở cánh tay của Tú, chồng của tôi đang làm việc ở Anh đã nhờ người đem đến nhận dạng và báo về chính xác Tú là một trong số 39 người gặp nạn. Có lẽ hy vọng đã không còn nữa rồi”, bà Phạm Thị Phú, mẹ vợ anh Tú cho biết.

Theo một số liệu thống kê sơ bộ, chỉ riêng xã Đô Thành hiện có trên 1.000 người lao động ở các nước châu Âu. Một cán bộ xã Đô Thành cho hay, ngoài 2 trường hợp trên, tại xã này còn có một trường hợp khác tên H.T.H.N (18 tuổi) hiện cũng đang mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang Anh.