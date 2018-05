Váy cưới của 2 nàng dâu hoàng gia liên tiếp bị copy

Chiếc váy cưới đến từ thương hiệu Givenchy may mắn được tân công nương chọn mặt gửi vàng

“Đám cưới thế kỷ” giữa hoàng tử Harry và cựu diễn viên người Mỹ Meghan Markle đã khép lại, song dư âm về sự kiện trọng đại này cũng như những chi tiết trong sự kiện ấy, như là chiếc váy cưới của tân công nương chẳng hạn, thì có lẽ còn được người ta nhắc đến rất nhiều ngày sau nữa.

Trái với rất nhiều lời đồn đoán, váy cưới của công nương mới nước Anh có phần khá giản dị. Không có những chi tiết cầu kỳ, lấp lánh, cũng chẳng đến từ thương hiệu Ralph & Russo với cái giá hơn 3 tỷ đồng như nhiều người vẫn đồn đại, váy cưới của tân công nương ghi điểm bởi sự tinh tế, vừa vặn hoàn hảo và gợi cảm ở mức vừa đủ.

Trước ấy, nhiều người đồn đoán tân công nương sẽ mặc váy của Ralph & Russo hoặc Alexander McQueen

Dù cho tới nay, giá trị thực sự của thiết kế đến từ nhà mốt Givenchy vẫn chưa được tiết lộ, điều ấy cũng chẳng quá quan trọng đối với những người sùng bái hoàng gia Anh cũng như các nhà mốt luôn bám sát để ăn theo sự kiện này.

Điển hình là một nhà may đến từ Sydney, Úc! Ngay khi Meghan Markle bước xuống chiếc xe Bentley chở cô, nhà may kia đã ngay lập tức phác họa một sản phẩm “tương tự” và hoàn thiện nó sau 10 giờ may vá. Chiếc váy cùng voan đội đầu hao hao giống với thiết kế mà tân công nương đã mặc khi làm lễ chính thức có giá khoảng 12 triệu đồng!

Váy cưới của công nương Meghan bị “nhái” lại ít giờ sau hôn lễ thế kỷ

Không chỉ công nương Meghan, chiếc váy cưới hiệu Alexander McQueen mà công nương Kate đã mặc trong đám cưới thế kỷ hồi năm 2011 cũng là niềm “cảm hứng” của rất nhiều thương hiệu từ cao cấp đến bình dân.

Chỉ 6 giờ sau khi lễ cưới giữa Kate và hoàng tử William diễn ra, một nhà thiết kế váy cưới cao cấp có tên Annette Carey đã tạo ra một phiên bản khá giống với siêu phẩm được định giá tới 7,5 tỷ đồng (250 ngàn bảng Anh) mà Kate đã mặc.

Váy cưới của công nương Kate có bản copy chỉ sau 6 giờ!

H&M và chiếc váy được cho là bản sao hoàn hảo của váy cưới công nương Kate

Thậm chí, tận 7 năm sau hôn lễ thế kỷ, thương hiệu bình dân H&M vẫn tích cực kiếm tiền từ dư âm hoàng gia khi tung ra mẫu váy cưới được hãng tự nhận là bản sao hoàn hảo của chiếc váy công nương Kate đã khoác lên mình vào ngày 29/4/2011, với cái giá chỉ vào khoảng 7 triệu đồng!

Dự kiến trong thời gian tới, các cô dâu hâm mộ hoàng gia Anh nói chung cũng như ngưỡng mộ nàng dâu mới của hoàng gia Meghan Markle nói riêng sẽ có rất nhiều lựa chọn hợp túi tiền, bởi sẽ có hằng ha sa số những sản phẩm copy lại ý tưởng của không phải một, mà thậm chí cả hai thiết kế mà ái thê hoàng tử Harry đã lăng xê hôm 19/5 vừa qua.

Cả hai thiết kế tuyệt đẹp này chắc chắn sẽ được “học hỏi” rất nhiều trong thời gian tới