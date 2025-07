Ngôi sao nhạc đồng quê giảm 90 kg không tiêm thuốc, không ép cân

Jelly Roll: Từ 245 kg đến một cuộc sống mới - Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại

Hành trình 'lột xác' của Jelly Roll, từ 245 kg vào tháng 11/2023 (ảnh trái) đến 155 kg vào tháng 5/2025 (ảnh phải). Ảnh: People

Khi Jelly Roll, tên thật là Jason DeFord, đứng trên sân khấu ACM Awards 2025 với vóc dáng thon gọn bất ngờ, khán giả không chỉ nhìn thấy một ngôi sao nhạc đồng quê đang thăng hoa. Họ thấy một người đàn ông đã chiến thắng chính mình.

Từng nặng tới 245 kg, Jelly Roll không phủ nhận quá khứ gắn liền với nghiện ngập, trầm cảm và lối sống buông thả. Thế nhưng thay vì để mặc bản thân trượt dài, anh chọn thay đổi từng bước, từng ngày. "Tôi không giảm cân vì showbiz. Tôi làm điều đó vì tôi xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn", Jelly Roll nói trong cuộc phỏng vấn với People.

Bắt đầu từ sự xấu hổ và một quyết định

Nam ca sĩ từng không thể cân được ở bệnh viện vì... cân nặng vượt mức cho phép. Một bác sĩ khuyên anh nên đến trạm cân xe tải. "Lúc đó tôi nhận ra: Mình cần nghiêm túc", anh kể.

Anh bắt đầu hành trình giảm cân bằng những việc tưởng chừng nhỏ nhặt: đi bộ 30 phút mỗi ngày, giảm lượng đường, ngủ đủ giấc. Không ép cân, không thuốc, không chiêu trò.

Tháng 10/2023, Jelly Roll bắt đầu bước vào hành trình thay đổi bản thân.

90 kg đầu tiên và hơn thế nữa

Tính đến giữa năm 2025, Jelly Roll đã giảm hơn gần 90 kg. Anh áp dụng lối sống "chậm mà chắc":

- Ăn hai bữa chính và một bữa phụ giàu protein mỗi ngày.

- Cắt giảm thực phẩm chế biến sẵn, ưu tiên nước hầm xương, rau xanh, chất xơ.

- Tập thể dục mỗi sáng, kết hợp ngâm lạnh và xông hơi.

Ngoài thể chất, Jelly Roll dành nhiều thời gian chữa lành tinh thần. Anh cai nghiện thành công, cắt đứt những mối quan hệ độc hại và học cách yêu thương bản thân.

Hành trình truyền cảm hứng

Jelly Roll không che giấu hành trình thay đổi bản thân mà thường xuyên tiết lộ những khoảnh khắc thực tế như: khi ăn kiêng thất bại, khi thấy mệt, khi không muốn rời giường. "Không ai hoàn hảo cả, tôi muốn mọi người thấy điều đó. Nhưng nếu tôi làm được, bạn cũng sẽ làm được".

Trên mạng xã hội, hàng trăm nghìn người gửi tin nhắn cảm ơn anh vì đã giúp họ tin vào khả năng bắt đầu lại dù đang ở độ tuổi, vóc dáng hay tâm trạng nào.

Jelly Roll đặt mục tiêu giảm tiếp 45 kg để có thể nhảy dù cùng vợ. Ảnh: People

Mục tiêu tiếp theo: Giảm thêm 45 kg và... nhảy dù với vợ

Jelly Roll không dừng lại. Anh đặt mục tiêu giảm thêm 45 kg trong năm 2025-2026 để đủ sức khỏe nhảy dù cùng vợ ở Thụy Điển và xuất hiện trên Men’s Health vào tháng 3/2026. "Tôi từng sống mà không cần hy vọng. Bây giờ, mỗi bước chân là một niềm tin mới", ngôi sao nhạc đồng quê nói.

Jelly Roll, tên thật là Jason Bradley DeFord, sinh năm 1984 tại Tennessee, Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2003, gặt hái nhiều thành công với các bản hit như Son of a Sinner và Need a Favor; đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế như CMA Artist of the Year 2023, Grammy nominee...