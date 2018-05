Thương hiệu gây phẫn nộ vì tăng giá quần áo cho người béo

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 09:13 AM (GMT+7)

Cô Maria Wassell cảm thấy mình như thể đang bị phân biệt đối xử bởi chính thương hiệu mà cô từng tin tưởng.

New Look là thương hiệu đến từ Anh quốc khá được lòng giới trẻ

Vốn là một thương hiệu bình dân với nhiều thiết kế trẻ trung, giá cả hợp lý dành cho giới trẻ nhưng hiện tại, cái tên New Look đang gây khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ sau khi một người phát hiện ra rằng, hãng đang bán những trang phục thuộc dòng “curve” (dòng chuyên biệt dành cho những người béo) với giá cao hơn hẳn so với những trang phục thuộc dòng thường, dù với cùng một thiết kế!

Cụ thể, người phát hiệu ra điều phi lý này là cô Maria Wassell, một người làm công việc giám sát bán hàng nên có nhiều thời gian hơn trong việc để ý các tiểu tiết của các nhà bán lẻ. Và Maria đã “vô cùng chán ghét” khi nhận ra một chiếc quần dành cho những người đẫy đà của New Look có giá tới 700 ngàn trong khi với thiết kế giống hệt nhưng size nhỏ hơn, giá của nó chỉ là 600 ngàn!

Nhưng đó không phải là tất cả! Sau khi phát giác sự thật ngã ngửa về chiếc quần nọ, cô Maria thử lên website của New Look và thâm một lần bàng hoàng khi nhìn thấy cùng một chiếc áo thun, bản dành cho người béo có giá khoảng 400 ngàn, trong khi với người khác chỉ khoảng 300 ngàn!

Thương hiệu bị phát hiện bán đắt hơn với cùng một thiết kế, một cho người béo, một cho người gầy hơn

Cô Maria Wassell cảm thấy mình như thể đang bị phân biệt đối xử bởi chính thương hiệu mà cô từng tin tưởng, chỉ bởi kích cỡ cơ thể cô lớn hơn người khác đôi chút.

Nhưng Maria cũng cho biết, 16 chỉ là size bình thường của các phụ nữ Anh, và việc New Look lấy đây là cột mốc để phân chia giá tiền cho cùng một thiết kế là điều vô lý!

“Tại sao chúng ta phải trả nhiều tiền hơn, chỉ vì chúng ta béo hơn đôi chút? Nhiều thương hiệu ngụy biện rằng quần áo dành cho người béo sẽ tiêu tốn nhiều vải vóc hơn và đó là lý do chúng được bán với giá đắt hơn. Điều ấy nghe thật rác rưởi”.

Mặc dù đã đưa ra một số lời giải thích như là thực tế các sản phẩm có khác nhau đôi chút chứ không phải giống hệt nhau như cô Maria phản ánh, song New Look vẫn chưa thể khiến người tiêu dùng hài lòng. Có lẽ đây sẽ là bài học đắt giá cho các thương hiệu khác!