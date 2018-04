Không cần dùng kháng sinh bé hết ho đờm, viêm phế quản nhờ thứ này

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Bé uống cái này tới ngày thứ 3-4 thì đàm giảm hẳn, mấy ngày sau thì đỡ dần đỡ dần. Hồi trước uống thuốc mãi chẳng thấy lành. Hay thật….

Viêm hô hấp, đặc biệt là viêm phế quản là tình trạng diễn ra phổ biến ở trẻ, khiến trẻ ho, nhiều đờm, quấy khóc. Nếu xử lý không đúng cách thì trẻ càng hay bị tái phát, nhất là thời điểm giao mùa hoặc khi trời trở lạnh. Vì Vậy trong buổi Giao lưu trực tuyến với bác sỹ mới đây do báo Đất Việt tổ chưc PGS.TS.Thấy thuốc nhân dân Đinh ngọc Sỹ đã giải đáp cho các mẹ rất nhiều câu hỏi về vấn đề này.

Chị Thái An (22 tuổi, Hưng Yên) đang có con nhỏ (14 tháng tuổi) gửi đến cho bác sỹ câu hỏi sau: "Con mình bị viêm phế quản cả nửa tháng nay chưa hết. Bác sĩ kêu nhiều đờm quá em cứ phải cho đi hút bớt đờm ra. Con ho cả ngày đêm không ngủ được. Mình thật sự rất hoang mang, không biết làm thế nào?”. Theo chị An, khi con 1-2 tháng tuổi con cũng đã từng phải nhập viện điều trị viêm phế quản. Lúc đó bác sĩ cũng cảnh báo là hệ hô hấp của cháu rất yếu nên gia đình phải hết sức chú ý. Cũng từ lần đầu nhiễm lạnh, thi thoảng thời tiết chuyển mùa là bé lại ho khò khè, tái phát lại. Chị An xót con vô cùng.

Bác Sỹ tư vấn cách điều trị kháng sinh đúng cách cho bé bị viêm phế quản

Lời khuyên của chuyên gia dành cho các mẹ có con hay bị viêm phế quản

Cho ý kiến về trường hợp của chị Thái An, PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung Ương khẳng định: "Trong trường hợp con bị viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần, tôi chắc rằng bà mẹ này đã tự ý mua kháng sinh cho con. Tháng trước con bị ho, ra hiệu thuốc mua loại kháng sinh X nào đó cho cháu uống, thấy cũng bớt ho, lần sau cháu ho, sốt lại tự ý ra hiệu thuốc mua kháng sinh X sử dụng tiếp, điều này hoàn toàn không nên. Vì lần nhiễm khuẩn sau có thể do 1 loại vi khuẩn hoàn toàn khác với lần trước. Vì vậy việc lựa chọn kháng sinh chúng ta phải hết sức cân nhắc".

Bác sỹ phân tích thêm, nếu thuốc kháng sinh dùng lặp đi lặp lại nhiều sẽ khiến cơ thể bé vô tình phải uống một lượng thuốc kháng sinh dư thừa và dễ khiến trẻ bị nhờn, kháng thuốc. Kháng sinh không phải là thứ đầu tay để trị ho, trị đờm. Với trẻ bị viêm phế quản thì nên điều trị triệu chứng ho, đờm trước. Hết đờm sẽ hết ho. Hết đờm đương nhiên sẽ không còn sốt.

Theo bác sỹ, nếu tình trạng viêm phế quản của con không quá nặng, không gây nên tình trạng sốt cao mà trẻ chỉ ho và khạc đờm thì không nên điều trị bằng kháng sinh mà nên điều trị bằng các sản phẩm thảo dược đã được chứng nhận an toàn cho trẻ sẽ tốt hơn.

Hóa ra bé ho, đờm dai dẳng mấy cũng hết nhờ thứ này

Con gái chị Nhung khỏe mạnh, mũm mĩm

Chị: Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 1976) Địa chỉ: E25, tổ 15, Khu Phố 1, Phường Trảng Dài,Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai SĐT: 061 389 6935

Chị Nhung đã là mẹ 2 con có rất nhiều kinh nghiệm chăm con rồi nhưng khi nghĩ đến cô con gái thứ 2, 4 tuổi chị không khỏi đau đầu: “Cứ trở trời, giao mùa, trời đang mưa rồi nắng hoặc đang nắng rồi mưa đột ngột là bé cũng bị ho sù sụ suốt. Sáng dậy, đàm ra cả bọc đặc dày xanh lè luôn trông khiếp lắm. Bé cứ đi bệnh viện về là lại bị. Vì vậy ai đồn chỉ bác sỹ giỏi là mình cũng đi hết. Mệt mỏi quá và thấy nản kinh khủng".

Thấy mọi người chia sẻ sản phẩm Bảo Khí Nhi Plus, khen rất nhiều nên chị Nhung mua về cho con sử dụng. "Bé uống Bảo Khí Nhi Plus tới ngày thứ 3-4 thì đàm giảm hẳn, mấy ngày sau thì đỡ dần đỡ dần. Hồi trước uống thuốc triền miên, ngưng cái là bị, uống mãi chẳng thấy lành. Tự dưng uống cái này thấy hay thế là cho bé uống luôn. Mình thấy Bảo Khí Nhi Plus uống hiệu quả mà lại la thảo dược an toàn nên cho bé uống đều đặn hàng ngày luôn, mỗi ngày 2 gói chia 2 lần" - chị Nhung kể.

Mẹ nào có con bị viêm hô hấp liên miên, muốn học hỏi thêm kinh nghiệm trị viêm hô hấp cho bé của chị Nhung, liên hệ theo SĐT 0613896935 để gặp được chị Nhung nhé

Các Mẹ đã dùng Bảo Khí Nhi Plus khẳng định

Sau 5-7 ngày: sổ mũi, đờm (đàm), ho giảm rõ rệt

Sau 7-10 ngày: bé giảm khò khè

Sau 2-3 tháng: bé giảm tái phát viêm hô hấp, viêm phế quản hiệu quả

Sử dụng được cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên nếu ít bị nôn trớ

Sản phẩm không phải là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh