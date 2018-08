Không biết cách này thì u xơ tử cung và u nang buồng trứng cứ “ùn ùn” mọc lên

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 00:00 AM (GMT+7)

Không ngờ khi chưa có biện pháp để loại bỏ u nang buồng trứng thì nhân xơ tử cung lại ùn ùn mọc lên. Chị đang đối mặt với nguy cơ cắt 1 bên buồng trứng – chị Tuyết Đà Lạt tâm sự.

Hoảng hốt khi U nang vẫn âm thầm phát triển, mà ùn ùn Nhân xơ lại mọc lên…

Cuối năm 2015 tôi phát hiện có 1 U nang buồng trứng thành mỏng (Echo trống) khi khám sức khỏe định kỳ, mặc dù trước đó không có bất kỳ triệu chứng gì. Bác sĩ bảo không cần lo vì đây chỉ là nang nước, thành mỏng thì có thể tự vỡ theo chu kỳ kinh nguyệt. Cũng an tâm vì nghĩ nang này không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nhưng tôi không ngờ chỉ sau hơn 1 năm Bác sĩ lại chỉ định Phẫu thuật chỉ vì U nang lớn, vách dày, gây rong kinh.

Từ khi phát hiện ra U nang buồng trứng, tôi vẫn đi khám định kỳ, u nang không mất đi, nhưng cũng không phát triển. Đến khoảng tháng 10.2016 bắt đầu có hiện tượng rong kinh, kinh kéo dài trên 10 ngày, đi tái khám thì nang có lớn hơn 1 chút, nhưng bản chất vẫn là u nang thành mỏng.

Tuy nhiên lần tái khám vào tháng 1.2017 thì: u nang lớn, có vách dày, kích thước đã lên tới 60*50mm, kèm theo 1 nhân xơ kích thước 13,6mm. Lúc này thì Bác sĩ chỉ định phẫu thuật vì U nang có vách dày không tiêu được phải Phẫu thuật.

U nang buồng trứng 60*50mm, kèm nhân xơ tử cung 13,6mm gây tình trạng đau bụng nhiều, rong kinh nặng nề, có khi chu kỳ kéo dài cả tháng khiến tôi bị thiếu máu, xanh xao mệt mỏi. Tôi cũng muốn cắt đi cho khỏe (vì tôi không lập gia đình), nhưng sức khỏe yếu nên mấy đứa em cũng khuyên là từ từ, cứ tìm hiểu các sản phẩm từ đông y trước xem.

U xơ tử cung 60*50mm và Nhân xơ 13,6mm (Kết quả người bệnh chia sẻ)

Kết quả bất ngờ sau 3 tháng nhờ sự chỉ dẫn của em gái…

Thật tình ở cái tuổi 45 này tôi cũng không hay lên mạng, nên tất cả là cô em gái tìm hiểu. Khi em ấy cho tôi số điện thoại để gọi tư vấn về An Phụ Khang An Châu tôi cũng không gọi vì công việc của tôi là làm ca chiều tối nên sợ gọi vào đêm muộn thì làm phiền đến người ta. Vậy nên tôi nói các triệu chứng mình gặp cho em gái chủ động gọi tư vấn và đặt mua.

Tôi bắt đầu uống An Phụ Khang An Châu từ tháng 6, tháng đầu tiên uống An Phụ Khang An Châu tình trạng rong kinh vẫn chưa cải thiện được, tôi nói em gái gọi hỏi xem tình hình có nên uống tiếp không? Thì sau đó được tư vấn là uống kèm 1 vỉ Marvelone. Chỉ có mấy hôm là dừng luôn tình trạng rong kinh. Sang tháng thứ 3 không uống Marvelone mà kinh nguyệt không bị rong trở lại.

Sau liệu trình 3 tháng sử dụng An Phụ Khang An Châu đi siêu âm lại thì Bác sĩ so sánh với kết quả siêu âm đầu năm cũng khá bất ngờ: Vách dày trong u nang đã mất, và U nang buồng trứng giảm rất rõ, Nhân xơ đã không còn, chưa cần phẫu thuật. (kết quả tháng 9/2017)

Tôi đã kiên trì sử dụng An Phụ Khang An Châu được nửa năm và kết quả đạt được vô cùng tốt, cuối năm 2017 đi siêu âm lại U nang buồng trứng 50*60mm có vách dày đã không còn, tử cung không có khối bất thường. Hiện nay chỉ là nang chức năng có đường kính 25mm, định kỳ tái khám, không cần điều trị.

Xem kết quả siêu âm trước và sau của chị Tuyết Tại Đây.

Bác sĩ bảo U nang chức năng không cần điều trị, nhưng tôi cũng sợ, lần trước cũng chỉ là nang trống thành mỏng sau đó nó cứ âm thầm phát triển thành nang thành dày và gây rong kinh. Để yên tâm, tôi vẫn đang uống An Phụ Khang An Châu liệu trình tiếp theo (mấy tháng nay không uống Marvelone nhưng kinh nguyệt vẫn ổn định, không bị rong trở lại). Hy vọng là chị em bị cả Nhân xơ và U nang buồng trứng lựa chọn được sản phẩm phù hợp để loại bỏ được u và không bị phẫu thuật.

An Phụ Khang An Châu với sự kết hợp giữa Tam Thất, Xạ đen, Curcumin nano, Trinh nữ hoàng cung, chiết xuất Pregnenolone hiệp đồng tác dụng giúp:

- Giảm rong kinh, đau bụng, tiểu rắt sau vài chu kỳ

- Giảm kích thước các khối u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u tuyến vú

- Giảm nguy cơ Viêm lộ tuyến, viêm cổ tử cung.

- Dùng cho người sau phẫu thuật.

Mua sản phẩm chị Tuyết dùng Tại Đây.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh