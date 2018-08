Đau dạ dày do viêm trợt hang vị có HP mà không kiên trì điều này, nguy cơ ung thư dạ dày

Thứ Hai, ngày 16/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Bệnh về dạ dày Sự kiện:

Từ ngày phát hiện bị viêm trợt hang vị có HP cách đây hơn 1 năm là chuỗi ngày mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên của cô Thanh. Và hơn hết là nỗi sợ ung thư dạ dày do vi khuẩn HP luôn đau đáu trong cô.

Thông tin nhân vật Cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh – 69 tuổi Địa chỉ: số nhà 25, ngách 91/20, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Tình trạng bệnh lý: viêm trợt hang vị dạ dày có HP, hay tái phát đau dạ dày, nóng rát, đầy hơi, khó tiêu

Ăn không ngon, ngủ không yên vì viêm trợt hang vị dạ dày có HP

Một dạo cô Thanh thấy có hiện tượng ợ hơi lên rất khó chịu trước ăn hoặc sau ăn, nhất là vào sáng sớm khi ngủ dậy và nóng rát dạ dày sau khi ăn. Cô Thanh tới bệnh viện khám và nội soi phát hiện bị viêm trợt hang vị dạ dày có HP.

Cô Thanh chia sẻ: “Bị bệnh dạ dày này là khổ nhất. Từ ngày phát hiện bị viêm trợt hang vị dạ dày có HP, cô cảm thấy rất mệt mỏi, ăn uống chả mấy khi thấy ngon, lúc nào trong người cũng cảm thấy như là bị tổn thương một cái gì đó.”

Cô Thanh kể lại quãng thời gian phát hiện bệnh

Vốn là người rất thích ăn đồ chua cay nhưng từ ngày bị bệnh, cô Thanh không dám đụng đến những thứ đó dù rất thèm, kể cả thói quen mỗi ngày uống một cốc nước cam, cô cũng phải bỏ. “Trước kia cô hay ăn nhiều các thứ lắm nhưng từ ngày bị bệnh, ăn uống cũng giảm đi. Có lúc ăn gì chua xong là y như rằng cô bị đau rồi buồn nôn, cảm thấy như nó đang bào mòn dạ dày mình ra.”

Sợ nhất là biến chứng ung thư dạ dày do vi khuẩn HP

Không chỉ cô Thanh mà hai con trai của cô đều bị viêm trợt hang vị dạ dày có HP. Cô thường đọc báo biết vi khuẩn HP có thể gây ung thư dạ dày nên cô rất sợ, nhất là khi trong gia đình cô có tiền sử ung thư. Suốt hơn 1 năm qua, cô Thanh đều kiên trì tìm hiểu và uống nhiều loại thuốc với mong muốn diệt được vi khuẩn HP và không tái phát bệnh dạ dày.

Cô Thanh từng điều trị ba đợt kháng sinh ở ba bệnh viện lớn tại Hà Nội nhưng “chỉ đỡ được một thời gian, 2-3 tháng tái lại, đi khám vẫn chưa hết vi khuẩn HP”. Mọi người mách uống nghệ mật ong nhưng cô uống lại bị nóng rát dạ dày nên cô lại ngừng. Cô lại tìm kiếm các loại thảo dược khác để chữa bệnh dạ dày: “Có sản phẩm dùng 1,2 tháng, có sản phẩm cô kiên trì dùng 6 tháng nhưng không thấy đỡ. Cô nghĩ chắc mình chưa tìm đúng thuốc nên bệnh vẫn chưa khỏi”.

Giảm nóng rát, đầy hơi, khó tiêu, ăn ngon chỉ sau 1 tháng

Với tâm niệm chưa đúng thuốc nên bệnh chưa khỏi, cô Thanh hằng ngày vẫn miệt mài tìm hiểu, uống thuốc và ăn uống kiêng khem. Tình cờ một lần đọc trên Facebook thấy một số người bị viêm loét hang vị chia sẻ uống sản phẩm Vương Dạ Khang tiến triển tốt. Thấy đúng là bệnh của mình nên cô Thanh gọi đến Tổng đài 1800 6933 (miễn cước) để nghe tư vấn trực tiếp của dược sĩ. Được dược sĩ tư vấn, cô hiểu rõ lí do hay tái phát các triệu chứng đau dạ dày, nóng rát, đầy hơi, khó tiêu… là do niêm mạc dạ dày bị tổn thương: viêm, trợt, xung huyết, loét…chưa được làm lành. Vương Dạ Khang với lợi thế 100% thảo dược Việt Nam giúp hỗ trợ thúc đẩy làm lành niêm mạc bị tổn thương giúp bệnh đỡ tái phát. Cô bị thuyết phục và tin tưởng đặt mua 2 lọ Vương Dạ Khang với hi vọng “biết đâu hợp thuốc lại khỏi thì sao”.

Cô Thanh chia sẻ niềm vui sau khi dùng Vương Dạ Khang

Sau khoảng 10 ngày dùng Vương Dạ Khang, cô Thanh đã bắt đầu cảm nhận được tác dụng qua từng ngày. Sau 20 ngày, cô thấy sáng dậy dễ chịu hơn, dạ dày không còn ợ hơi nữa, hết nóng rát, đầy bụng sau ăn. Sau 1 tháng dùng Vương Dạ Khang trong liệu trình 6 tháng, chứng ợ hơi buổi sáng đã hết, cô Thanh ăn uống ngon miệng hơn. Thấy tiến triển tốt, cô kiên trì dùng tiếp Vương Dạ Khang theo liệu trình với mong muốn bớt tái phát các triệu chứng và tái tạo niêm mạc dạ dày để phòng ngừa biến chứng.

LƯU Ý CHO NGƯỜI VIÊM HANG VỊ DẠ DÀY CÓ HP HAY TÁI PHÁT Người viêm loét hang vị dạ dày thường tái phát các triệu chứng: đau dạ dày (bao tử), nóng rát, đầy bụng, khó tiêu... do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng là do niêm mạc dạ dày bị tổn thương như viêm, trợt, xung huyết, loét...

Việc giải quyết các triệu chứng chỉ là giải quyết phần ngọn, muốn hạn chế tái phát các triệu chứng thì người bệnh cần có phương pháp hỗ trợ làm lành niêm mạc dạ dày bị tổn thương. Niêm mạc dạ dày, nhất là ở khu vực hang vị, hằng ngày phải tiếp xúc với acid dịch vị và thức ăn nên rất dễ bị tổn thương và khó làm lành khi đã bị tổn thương. Vì vậy, quá trình làm lành niêm mạc dạ dày cần sự kiên trì của người bệnh, kết hợp giữa phác đồ điều trị của bác sĩ (nếu có), chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý và sử dụng các loại thảo dược có tác dụng hỗ trợ làm lành niêm mạc dạ dày.

Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh