Vụ trộm ngân hàng rúng động nước Đức

Một lỗ thủng trên tường của chi nhánh ngân hàng tiết kiệm tại khu Buer ở Gelsenkirchen, Đức, ngày 29/12/2025. Ảnh RT

Theo cảnh sát, những tên trộm đã thực hiện một vụ cướp được lên kế hoạch tỉ mỉ, lấy đi khoảng 35 triệu đô la Mỹ (khoảng 30 triệu euro) tiền mặt và đồ vật cá nhân có giá trị từ một két sắt ngân hàng ở Gelsenkirchen trong kỳ nghỉ Giáng sinh.

Vụ đột nhập vào ngân hàng tiết kiệm Sparkasse xảy ra vào khoảng thời gian từ tối thứ Bảy đến sáng thứ Hai. Bọn trộm đã vượt qua hệ thống an ninh bằng cách khoan xuyên qua bức tường bê tông dày để tiếp cận kho tiền, sau đó cạy mở hơn 3.000 két sắt, ảnh hưởng đến khoảng 2.700 khách hàng.

Cảnh sát chỉ phát hiện hiện trường hỗn loạn sau khi chuông báo cháy vang lên từ ngân hàng ngay trước 4 giờ sáng thứ Hai.

Hầu hết các cửa hàng và ngân hàng ở Đức đều đóng cửa trong dịp Giáng sinh bắt đầu từ tối ngày 24 tháng 12, và cảnh sát chỉ phát hiện ra lỗ hổng sau khi chuông báo cháy reo vào rạng sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 12.

Hàng chục khách hàng tức giận đã tập trung trước ngân hàng vào thứ Ba, hô vang khẩu hiệu "Hãy cho chúng tôi vào!".

“Tôi không ngủ được đêm qua. Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào", một người đàn ông nói với đài truyền hình Welt khi ông chờ đợi bên ngoài chi nhánh ngân hàng, thêm rằng ông đã sử dụng két sắt này trong 25 năm và nó chứa tiền tiết kiệm của ông cho tuổi già.

Một người đàn ông khác cho biết ông dùng két sắt để cất giữ tiền mặt và đồ trang sức cho gia đình mình.

Người phát ngôn của ngân hàng Sparkasse tại Gelsenkirchen đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Cảnh sát cho biết các nhân chứng đã báo cáo rằng họ nhìn thấy một số người đàn ông mang theo những chiếc túi lớn trong cầu thang của một bãi đậu xe liền kề vào tối thứ Bảy.

Cũng có thông tin về một chiếc Audi RS 6 màu đen rời khỏi gara vào sáng sớm thứ Hai với những người đàn ông đeo mặt nạ bên trong. Cảnh sát cho biết biển số xe thuộc về một chiếc xe bị đánh cắp ở Hanover, cách Gelsenkirchen hơn 200 km về phía đông bắc.