Vụ đụng độ ở biên giới: Ông Hun Sen cảnh báo Thái Lan

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Getty

Chiều 2/6 tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội và Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cảnh báo, Thái Lan không được phép thiết lập bất kỳ công trình nào trên đất Campuchia.

“Chúng tôi được biết họ đang đào hào [...] Họ có thể làm điều đó trong phần lãnh thổ của mình, nhưng không được sang xây dựng trên đất của Campuchia, chỉ đơn giản vậy thôi", tờ Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen.

Ông Hun Sen cũng kêu gọi người dân Campuchia cảnh giác và theo dõi sát diễn biến, nhưng không nên hoảng loạn.

Cựu Thủ tướng Campuchia kêu gọi công chúng tiếp tục ủng hộ và động viên các binh sĩ đang đóng quân tại biên giới. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới những nhà hảo tâm đã mang quà tặng đến cho các binh sĩ đang đóng tại khu vực do Campuchia kiểm soát - không chỉ để nâng cao tinh thần của binh sĩ, mà còn thể hiện sự đoàn kết và thiện chí.

Ở một diễn biến khác, theo tờ The Nation (Thái Lan) trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, ngày 2/6 cho biết chính phủ đã yêu cầu quân đội giữ thái độ kiềm chế liên quan đến tình hình căng thẳng tại biên giới Thái - Campuchia, sau khi ghi nhận sự hiện diện ngày càng đông của lực lượng và vũ khí hạng nặng từ phía Campuchia ở khu vực Chong Bok (nằm giữa tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan và tỉnh Preah Vihear của Campuchia) - nơi xảy ra tranh chấp giữa 2 nước.

Ông Boonsin cho biết chính phủ Thái Lan đã yêu cầu quân đội tiếp tục kiềm chế, dù lo ngại ngày càng gia tăng trước các diễn biến vừa qua.

Ông Boonsin xác nhận rằng quân đội ủng hộ quyết định của chính phủ nhằm tránh làm leo thang căng thẳng, tuy nhiên cũng để ngỏ khả năng sẽ đề xuất đóng cửa biên giới nếu tình hình trở nên quá khó kiểm soát.

“Chúng tôi đã nhận chỉ thị từ chính phủ là phải kiên nhẫn", ông Boonsin nói. “Đây là chính sách của chúng tôi: Duy trì sự bình tĩnh và làm đúng quy trình. Chúng tôi không thể hành động nóng vội hay đơn phương đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ kiên trì trong khả năng có thể, tuân theo đúng quy trình. Hiện tại, chúng tôi đang làm theo chỉ đạo của chính phủ và đang trong quá trình tổ chức cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (JBC) để giải quyết vấn đề".

Xe bọc thép của lực lượng đặc nhiệm Thái Lan trong buổi kiểm tra mức độ sẵn sàng tác chiến ngày 1/6/2025. Ảnh: Directorate of Civil Affairs under the Royal Thai Army

Liên quan đến khả năng đóng cửa biên giới Thái - Campuchia như một biện pháp gây sức ép với Campuchia, ông Boonsin làm rõ rằng dù quân đội chưa có quyết định cuối cùng, nhưng đây vẫn là một phương án đang được cân nhắc. Quân đội lo ngại rằng việc đóng cửa biên giới có thể gây ảnh hưởng đến các cộng đồng dân cư sống dọc khu vực biên giới, nên họ đang chờ thêm diễn biến mới trước khi có hành động tiếp theo. Nếu tình hình trở nên mất kiểm soát, quân đội sẽ đề xuất với chính phủ về việc đóng cửa biên giới.

Hôm 29/5, một ngày sau vụ đấu súng giữa binh sĩ 2 Thái Lan và Campuchia ở biên giới, ông Hun Sen tuyên bố rằng các vũ khí và binh sĩ được điều đến biên giới không nhằm mục đích gây chiến, mà là biện pháp đề phòng trong trường hợp có hành vi vi phạm từ phía bên kia, khẳng định quyền tự vệ của Campuchia.

“Chúng ta không điều vũ khí hạng nặng để tấn công Thái Lan. Tuy nhiên, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi muốn gửi thông điệp này đến người dân trong nước và đồng thời gửi đến nước láng giềng Thái Lan", ông Hun Sen nói.

Cựu Thủ tướng Campuchia cũng cho rằng vụ nổ súng ngày 28/5 tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan không phản ánh chính sách của Chính phủ Hoàng gia hay Bộ Quốc phòng Thái Lan. Ông nhận định rằng sự việc này nhiều khả năng chỉ do một số cá nhân gây ra.