Vụ 3 ngân hàng sụp đổ: Ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ ra sao?

Hai ngân hàng lớn bất ngờ thoát sụp đổ Theo hãng tin Reuters, 11 NH lớn của Mỹ đã bơm 30 tỉ USD tiền gửi vào NH First Republic ngày 16-3 để giải cứu NH này không bị cuốn vào cuộc khủng hoảng ngày càng lớn do vụ sụp đổ của ba NH Mỹ trong tuần qua. Gói giải cứu này được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi NH Thụy Sĩ Credit Suisse được vay một khoản khẩn cấp từ NH Trung ương Thụy Sĩ trị giá lên tới 54 tỉ USD để tăng cường thanh khoản, phần nào xoa dịu cơn hoảng loạn về cuộc khủng hoảng NH toàn cầu. Bà Karen Jorritsma, Giám đốc bộ phận chứng khoán Úc tại Công ty RBC Capital Market (Canada), nhận định: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vì bảng cân đối kế toán tốt hơn nhiều so với năm 2008, các NH được quản lý tốt hơn. Nhưng mọi người lo ngại rằng nguy cơ lây lan là có thật và điều đó làm lung lay niềm tin”.