Vụ 2 đại tá Ukraine âm mưu ám sát ông Zelensky: Điện Kremlin lên tiếng

Ông Zelensky được cho là vừa thoát khỏi âm mưu ám sát nguy hiểm (ảnh: CNN)

Trong cuộc họp báo hôm 8/5, ông Peskov nhận được câu hỏi liên quan đến tuyên bố mới đây từ SSU rằng Tổng thống Ukraine Zelensky trở thành mục tiêu của một âm mưu ám sát nguy hiểm.

“Tôi không thể bình luận gì cả. Nhìn chung, như các bạn thấy, thông tin đến từ SSU khó có thể coi là trung thực, vì vậy, tôi không thể nói bất cứ điều gì”, ông Peskov nói.

Trước đó, hôm 7/5, SSU tuyên bố phá âm mưu ám sát nguy hiểm nhằm vào ông Zelensky và nhiều quan chức cấp cao khác của Ukraine.

2 đại tá của Cục An ninh Nhà nước (SSA) bị kết tội phản quốc, hỗ trợ và tiếp tay cho kế hoạch ám sát do Cơ quan An ninh Nga (FSB) chỉ đạo, SSU cáo buộc.

“Một trong các nhiệm vụ hàng đầu của mạng lưới tình báo đối phương là tìm ra kẽ hở để bắt Tổng thống làm con tin, sau đó sát hại ông ấy”, SSU cho hay.

Theo SSU, một khi xác định được vị trí của mục tiêu, FSB có thể sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cho mục đích ám sát.

Ông Zelensky được cho là đã phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa đến tính mạng kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2/2022, theo CNN.

Tình báo Ukraine thu giữ một UAV được cho là để sử dụng trong âm mưu ám sát ông Zelensky (ảnh: Pravda)

Tháng 8/2023, các đặc vụ của SSU bắt giữ một người phụ nữ ở vùng Mykolaiv (miền Nam Ukraine) với cáo buộc thu thập thông tin tình báo về chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Ukraine tới Mykolaiv.

Theo SSU, thông tin về chuyến thăm Mykolaiv của ông Zelensky có thể được chuyển cho Nga để lên kế hoạch về một cuộc không kích.

Tháng 3 năm nay, một tên lửa của Nga phát nổ ở thành phố cảng Odessa, miền Nam Ukraine, gần nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

Một quan chức Ukraine (giấu tên) cho hay, tên lửa nổ cách đoàn xe chở ông Zelensky khoảng 500 mét và nhiều người cảm nhận rõ tác động của vụ tấn công.

Ông Zelensky và ông Mitsotakis không bị thương sau vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận tập kích tên lửa vào thành phố cảng Odessa. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev khẳng định Nga không nhắm tên lửa vào đoàn xe chở Tổng thống Ukraine.

"Mọi thứ đều rõ ràng. Cả việc không có cuộc tấn công nào vào đoàn xe và hơn nữa, nếu mục tiêu như vậy được đặt ra thì họ (lực lượng Nga) sẽ đánh trúng nó”, ông Medvedev viết trên Telegram.

Hôm 19/4, Cơ quan công tố Ba Lan thông báo, nghi phạm – tên Paweł K – bị bắt giữ với cáo buộc cung cấp thông tin tình báo và “hỗ trợ các lực lượng đặc biệt của Nga” lên kế hoạch ám sát ông Zelensky.

Ông Andriy Kostin – công tố viên trưởng Ukraine – cho hay, Paweł K đồng ý cung cấp thông tin cho Nga về tình hình an ninh sân bay Rzeszow Jasionka (Ba Lan), cách biên giới với Ukraine khoảng 100 km.

Máy bay chở ông Zelensky được cho là thường đáp xuống sân bay này trong các chuyến công du nước ngoài. Sân bay Rzeszow Jasionka cũng là nơi tập kết hàng hóa, vũ khí viện trợ từ phương Tây cho Ukraine.

Phía Nga không thừa nhận về bất kỳ cáo buộc nào nhằm vào tính mạng ông Zelensky, theo TASS.

Trong cuộc họp báo hôm 8/5, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho hay, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky sẽ kết thúc vào ngày 20/5, nhưng vẫn còn quá sớm để bình luận về việc ai sẽ thay thế ông Zelensky.

“Còn quá sớm để nói về vấn đề này”, ông Peskov nói, lưu ý rằng các phóng viên có thể liên hệ với Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) để có thêm thông tin.

Trước đó, SVR cho hay, Mỹ đã liên hệ với cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng Ukraine Valeriy Zaluzhny và một số chính trị gia khác để tìm người thay thế ông Zelensky.

Theo SVR, Mỹ mong muốn tổng thống mới của Ukraine có thể tránh lặp lại các thất bại và tiếp tục kế hoạch “chiến đấu tới người Ukraine cuối cùng”.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin từ phía SVR.

Nguồn: [Link nguồn]