Vỏ bọc không ngờ cùa trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 16:47 PM (GMT+7)

Trùm khủng bố khét tiếng nhất hành tinh này được cho là đã che giấu thân phận bằng nghề buôn vải.

Trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi (người đàn ông bên trái).

Trang Daily Sabah đưa tin, những người sống ở làng Barisha, phía tây bắc Syria biết thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi làm nghề bán vải.

Người dân địa phương cho biết, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố sống trong một ngôi nhà lớn được bao quanh bởi những bức tường bê tông, cách làng Barisha 500 m.

"Có một ngôi nhà lớn, và dân ở đây chỉ biết người sống trong đó là một thương lái buôn vải tên là Abu Muhammad Halabi", - một trong những người dân địa phương nói với Daily Sabah.

Theo nhân chứng này, hàng xóm xung quanh nhà al-Baghdadi coi gia đình này chỉ đơn thuần là dân di cư.

Abu Bakr al-Baghdadi.

Chiến dịch đột kích nhằm tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của IS kéo dài khoảng bốn tiếng.

Al-Baghdadi, tên thật là Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, được biết đến là thủ lĩnh của IS từ năm 2014, khi tuyên bố thành lập “Nhà nước Caliphate” ở Trung Đông ngay tại nhà thờ Hồi giáo do IS chiếm được ở Mosul.

Kể từ đó, các phương tiện truyền thông liên tục công bố thông tin về việc tiêu diệt tên trùm đầu sỏ của tổ chức khủng bố này nhưng sự thật vẫn chưa được xác nhận.

Tổng thống Donald Trump ngày 27/10 tuyên bố quân đội Mỹ đã tiêu diệt al-Baghdadi trong chiến dịch hoạt động của quân đội Mỹ.

Al-Baghdadi được cho là đã tự cho nổ đai bom tự sát.