Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình ở Ukraine

Thứ Năm, ngày 13/10/2022 13:40 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 10 và 12/10/2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tiếp tục tổ chức cuộc họp Phiên khẩn cấp về tình hình Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định Việt Nam theo dõi sát và đặc biệt quan ngại trước các diễn biến gần đây tại Ukraine, nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo đảm tuân thủ Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có viêc không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế theo luật pháp quốc tế, và đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Đại sứ nhấn mạnh xuất phát từ lịch sử phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh để giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam thấu hiểu giá trị của hòa bình và phản đối mọi hành vi đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để xâm phạm độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ

Do đó, Việt Nam tiếp tục kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp và triệt để tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, tính tới lợi ích, quan tâm chính đáng của các bên liên quan, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Việt Nam cũng hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao giúp giảm thiểu căng thẳng, trong đó có nỗ lực của Tổng Thư ký LHQ và các bên liên quan khác và bày tỏ sẵn sàng đóng góp tích cực cho các nỗ lực ngoại giao và quá trình tái thiết, phục hồi tại Ukraine.

Sau phiên thảo luận, ĐHĐ LHQ đã xem xét và bỏ phiếu thông qua dự thảo Nghị quyết về tình hình Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, ¾ trong số 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (tức 143 quốc gia) đã bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết nhằm tái khẳng định chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong biên giới của quốc gia này đã được quốc tế công nhận.

