Vụ điểm 10 Toán tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang: Trưởng điểm thi có vai trò gì và đối mặt mức xử lý nào?

Vụ điểm 10 Toán tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang: Khởi tố Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng

Thông tin tại buổi họp báo về kết quả bước đầu điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc liên quan Kỳ thi THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi để bảo đảm kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế thi nhưng bị can Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài môn Toán chưa đúng quy chế.

Bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là Thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Đến ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Trưởng điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là ai? Vai trò của Trưởng điểm thi

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT, Trưởng điểm thi không phải là người giữ vai trò hình thức mà là người điều hành trực tiếp toàn bộ hoạt động tại một điểm thi và chịu trách nhiệm pháp lý về việc điểm thi đó có vận hành đúng quy chế hay không.

Về vị trí, Trưởng điểm thi là lãnh đạo trường phổ thông hoặc lãnh đạo trường THCS. Quy chế còn đặt ra nguyên tắc phòng ngừa xung đột lợi ích, theo đó Trưởng điểm thi và Phó trưởng điểm thi không cùng thuộc một trường; Trưởng điểm thi, Phó trưởng điểm thi không phụ trách cơ sở vật chất và giám thị không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình dự thi trong năm tổ chức kỳ thi.

Về chức năng, Trưởng điểm thi là người tổ chức coi thi tại điểm thi, bảo đảm việc coi thi đúng quy chế. Đây là đầu mối chỉ huy tại chỗ, dưới sự quản lý của Ban Coi thi, Hội đồng thi. Lãnh đạo điểm thi được sử dụng con dấu của trường hoặc cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi để thực hiện các công việc của điểm thi.

Về quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể, Trưởng điểm thi điều hành toàn bộ hoạt động tại điểm thi; bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi; bảo đảm các phòng không sử dụng phải được khóa, niêm phong; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; phổ biến cho thí sinh các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi và các hành vi vi phạm quy chế; phối hợp với công an trong phòng ngừa gian lận khi có yêu cầu.

Trước mỗi buổi thi, Trưởng điểm thi phải bảo đảm thiết bị thu, phát thông tin cá nhân của người làm nhiệm vụ tại điểm thi được lưu giữ, khóa, niêm phong; kiểm tra điện thoại trực; phân công giám thị, giám sát phòng thi; tổ chức bốc thăm vị trí coi thi, giám sát và cách đánh số báo danh; bàn giao hồ sơ coi thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp, danh sách ảnh phòng thi và dụng cụ cần thiết cho giám thị. Quy chế còn yêu cầu bố trí nơi bảo quản đồ dùng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25 mét.

Trong quá trình thi, Trưởng điểm thi là người tiếp nhận, xem xét và quyết định xử lý các tình huống bất thường được báo cáo từ phòng thi. Giám thị khi gặp tình huống bất thường, nhất là tình huống ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh, phải báo ngay để Trưởng điểm thi giải quyết; giám sát phòng thi cũng có quyền kiến nghị Trưởng điểm thi đình chỉ nhiệm vụ hoặc thay đổi giám thị, trật tự viên, công an, nhân viên y tế nếu có vi phạm.

Đối với đề thi và bài thi, Trưởng điểm thi giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải được khóa và niêm phong, nhãn niêm phong có chữ ký của Trưởng điểm thi, thư ký điểm thi và công an; chìa khóa do Trưởng điểm thi giữ. Hằng ngày, Trưởng điểm thi phải phối hợp với công an kiểm tra tình trạng hoạt động của camera giám sát phòng bảo quản đề thi, bài thi; thiết bị lưu trữ dữ liệu camera cũng được niêm phong dưới sự chứng kiến của Trưởng điểm thi và công an.

"Như vậy, trong vụ việc tại Tuyên Quang, nếu thông tin điều tra ban đầu cho thấy Trưởng điểm thi chỉ đạo hoặc định hướng giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài không đúng quy chế, thì đây không phải là sai sót nghiệp vụ thông thường. Trưởng điểm thi có quyền điều hành để bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng; nhưng không có quyền biến thẩm quyền điều hành thành công cụ can thiệp vào kết quả làm bài của thí sinh. Chính vì vậy, vai trò Trưởng điểm thi càng cao thì trách nhiệm pháp lý khi để xảy ra hoặc chỉ đạo vi phạm càng nặng", Luật sư Hoàng Hà cho hay.

Trưởng điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ bị xử phạt ra sao?

Theo Luật sư Hoàng Hà, vai trò của Trần Thị Thu Hằng được xác định ở cấp chỉ đạo. Bà Hằng là Trưởng điểm thi, có trách nhiệm điều hành toàn bộ điểm thi để bảo đảm khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế. Nhưng theo thông tin điều tra ban đầu, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn Toán không đúng quy chế. Nếu chứng minh được nội dung này, đây là mắt xích rất quan trọng để xác định hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Nếu giả sử bà Hằng bị kết luận có tội đúng theo quyết định khởi tố hiện nay, tức tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, mức án phụ thuộc vào hậu quả và tính chất tổ chức của hành vi. Trong trường hợp bà Hằng bị kết tội theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, Tòa án sẽ xem xét cả tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 và tình tiết tăng nặng theo Điều 52 Bộ luật Hình sự. Mức án không chỉ phụ thuộc tội danh, mà còn phụ thuộc vai trò chỉ đạo, mức độ hậu quả, sự hợp tác điều tra, khả năng khắc phục hậu quả và việc có hay không yếu tố phạm tội có tổ chức.

Ở khung cơ bản, người phạm tội có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khung này áp dụng khi người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng nhiệm vụ được giao để làm trái công vụ, gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Nếu cơ quan tố tụng chứng minh vụ việc có tính chất có tổ chức, hoặc phạm tội từ hai lần trở lên, hoặc gây thiệt hại tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng, khung hình phạt tăng lên 5 năm đến 10 năm tù. Trong vụ này, điểm đáng chú ý là nếu có sự chỉ đạo từ Trưởng điểm thi, có người thực hiện, có giám thị tạo điều kiện, yếu tố “có tổ chức” có thể được xem xét, nhưng phải chứng minh bằng chứng cứ cụ thể. Khung nặng nhất là 10 năm đến 15 năm tù, nhưng thường chỉ đặt ra nếu chứng minh được thiệt hại tài sản từ 1 tỉ đồng trở lên.

Ngoài hình phạt tù, người bị kết án còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm đến 5 năm và có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.