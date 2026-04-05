Ukraine nói Nga hứng chịu tổn thất ở ‘mức cao nhất’ trong tháng 3-2026

Cụ thể, ông Zelensky thông báo trên mạng xã hội rằng số binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương nặng do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, pháo và các đợt tấn công khác của Ukraine đã vượt con số 35.000 người chỉ trong tháng 3-2026. Ông cũng cho biết 274 hệ thống phòng không của Nga đã bị phá hủy trong tháng 3.

Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với báo giới hôm 3-4-2026 rằng, Ukraine cần rút quân khỏi khu vực Donbas thì Nga mới chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Ông Peskov nói thêm: “Điều này phải được thực hiện”.

Các quan chức cấp cao của Ukraine, Nga và Mỹ đã gặp nhau 3 lần kể từ đầu năm để đàm phán một kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hiện đang bị đình trệ do cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Về vấn đề lãnh thổ, cả Nga và Ukraine đều tỏ ý không nhượng bộ, khiến triển vọng nối lại đàm phán hòa bình vẫn chưa rõ ràng khi mà xung đột Iran vẫn đang tiếp diễn.