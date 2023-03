Tượng Phật "bụng phệ" gây xôn xao ở Thái Lan

Sư trụ trì và bức tượng Phật có hình dáng kỳ lạ ở Thái Lan. Ảnh: The Nation Thailand

Trang The Nation Thailand ngày 13/3 đưa tin, một clip về bức tượng Phật kỳ lạ do tài khoản TikTok Boy Bunyasit đăng tải đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem sau 2 ngày đăng tải. Nhiều cư dân mạng Thái Lan thắc mắc vì sao bức tượng Phật lại có hình dạng khác lạ đến vậy.

Được đặt tên là Luang Por Uppakutto, bức tượng Phật màu nâu sẫm có bụng phệ, cánh tay ngắn và ngồi khoanh chân.

Các phóng viên địa phương ngày 12/3 đã có mặt tại chùa Wat Suvarnabhumi, quận Ban Dung, thành phố Udon Thani, để chiêm ngưỡng tượng Phật có kích thước 2,8mx1,5m ở ngay cổng vào.

Bức tượng Phật "bụng phệ" được xem là biểu tượng cho sự no đủ, sung túc. Ảnh: The Nation Thailand

Người dân địa phương cho biết, bức tượng do trụ trì 54 tuổi Udorn Thanawaro điêu khắc. Ông Thanawaro cùng dân làng dựng bức tượng cách đây 3 năm bằng tiền quyên góp của người dân địa phương.

Bức tượng làm bằng xi măng, sơn màu nâu và có một cái bụng to để thể hiện sự no đủ, sung túc. Trụ trì của ngôi chùa dựng bức tượng với hy vọng may mắn sẽ tới với người dân địa phương.

Người dân địa phương cho biết, ngôi chùa có rất đông khách du lịch vào mùa lễ hội tháng 3. Cũng theo người dân, bức tượng Phật "bụng phệ" chính là điểm nhấn thu hút những người cầu may tới chùa.

