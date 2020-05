Trung Quốc thông qua nghị quyết về luật an ninh riêng cho Hong Kong

Thứ Năm, ngày 28/05/2020 15:08 PM (GMT+7)

Quốc hội Trung Quốc (NPC) ngày 28.5 đã thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh riêng cho Hong Kong, bất chấp sự phản đối của Mỹ và các nước phương Tây.

Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết trong phiên họp chiều ngày 28.5.

Theo CNBC, trong phiên họp chiều ngày 28.5, gần 2.878 đại biểu đã bỏ phiếu thuận và một phiếu chống cho nghị quyết.

Với kết quả này, Ủy ban Thường vụ NPC hiện được ủy quyền soạn thảo điều luật chi tiết. Nghị quyết có tên gọi chính thức là dự thảo nghị quyết về thiết lập, cải thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thực thi cho đặc khu hành chính Hong Kong để bảo đảm an ninh.

Luật an ninh cho Hong Kong có thể được ban hành trong vài tuần tới, không cần thông qua Hội đồng Lập pháp của Hong Kong.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ trả lời câu hỏi của các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới liên quan đến quyết định trên.

Luật an ninh riêng cho Hong Kong sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu hành chính này. Hiện chưa rõ các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc có thiết lập cơ sở hoạt động ở thành phố hay không.

Thông thường, các quy định ở Hong Kong do Hội đồng Lập pháp của Hong Kong quyết định. Nhưng Bắc Kinh dường như đã không còn kiên nhẫn sau các cuộc biểu tình kéo dài ở thành phố hồi năm ngoái.

Bắc Kinh khẳng định dự luật vẫn đảm bảo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, không ảnh hưởng đến quyền tự chủ của Hong Kong.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27.5 tuyên bố Hong Kong “không còn quyền tự chủ cao” như cam kết của đại lục khi tiếp nhận thành phố từ tay Anh vào năm 1997.

Ngoại trưởng Mỹ hàng năm có trách nhiệm xác nhận Hong Kong còn duy trì quyền tự trị hay không để được hưởng quy chế đặc biệt, bao gồm ưu đãi về thương mại từ Mỹ.

Ông Pompeo đã gửi đánh giá cho Quốc hội. Quyết định có tước quy chế đặc biệt cho Hong Kong hay không phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

