Trung Quốc lần đầu hé lộ mạng lưới thành phố tên lửa ngầm

Những hình ảnh mới mang đến cái nhìn hiếm hoi bên trong một phần mạng lưới cơ sở quân sự ngầm rộng lớn của Trung Quốc. Đây không chỉ là những hầm chứa vũ khí đơn thuần, mà là một hệ thống cơ sở hạ tầng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc nếu xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn.

Tên lửa đạn đạo Trung Quốc trong các công sự ngầm. (Ảnh: MW)

Các công trình này được thiết kế với nhiều chức năng, từ che giấu và bảo vệ vũ khí chiến lược đến duy trì hoạt động chỉ huy, hậu cần và bảo đảm lực lượng có thể tiếp tục tác chiến ngay cả khi các căn cứ trên mặt đất bị tấn công.

Việc Trung Quốc công bố đoạn phim cũng thu hút sự chú ý trong bối cảnh một hệ thống công trình ngầm có quy mô nhỏ hơn nhiều tại Iran, từng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp lực lượng Iran duy trì hoạt động quân sự trước Mỹ trong hơn 6 tháng.

Vạn Lý Trường Thành ngầm bảo vệ tên lửa

Một trong những thành phần được biết đến nhiều nhất trong hệ thống công trình ngầm của Trung Quốc là mạng lưới thường được gọi là "Vạn Lý Trường Thành ngầm".

Hệ thống này chủ yếu gắn với lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc, bao gồm các đường hầm và công trình ngầm được xây dựng để che giấu, bảo vệ, vận chuyển và có khả năng triển khai tên lửa đạn đạo.

Những hình ảnh mới cho thấy quy mô của các cơ sở này rất lớn và được xây dựng tương đối hiện đại. Bên trong có hệ thống đường sá đủ rộng để các phương tiện vận chuyển, lắp đặt và phóng tên lửa đạn đạo cỡ lớn di chuyển.

Mô hình này tạo ra một phương thức bảo vệ khác với các căn cứ tên lửa cố định trên mặt đất. Thay vì để tên lửa và phương tiện phóng thường xuyên lộ diện tại những vị trí cố định, các bệ phóng cơ động cùng thiết bị hỗ trợ có thể được đưa xuống lòng đất, che giấu và di chuyển giữa nhiều vị trí được bảo vệ.

Cách tiếp cận này có điểm tương đồng với phương thức mà Iran và Triều Tiên sử dụng để tăng khả năng sống sót cho lực lượng tên lửa.

Không chỉ là lớp bê tông bảo vệ tên lửa

Các chuyên gia hạt nhân Trung Quốc từng mô tả logic của việc đưa lực lượng tên lửa xuống lòng đất tương tự như lợi thế của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo.

Điểm quan trọng không chỉ nằm ở việc công trình ngầm có thể chống chịu trước các cuộc tấn công, mà còn ở khả năng khiến đối phương khó xác định chính xác vũ khí đang ở đâu tại một thời điểm nhất định.

Vì vậy, mạng lưới đường hầm có thể đảm nhiệm nhiều chức năng cùng lúc.

Các cơ sở ngầm có thể bảo vệ tên lửa và thiết bị hỗ trợ trước cả những cuộc tấn công thông thường lẫn hạt nhân. Chúng cũng có thể che giấu hoạt động di chuyển, tạo không gian được bảo vệ cho việc bảo trì và chuẩn bị tên lửa, đồng thời có khả năng cho phép phương tiện phóng di chuyển từ khu vực ẩn nấp lên vị trí triển khai trước khi khai hỏa.

Một số đánh giá còn cho rằng các khu phức hợp dưới lòng đất có thể được sử dụng cho hoạt động chỉ huy, kiểm soát và hậu cần.

Như vậy, hệ thống này không chỉ giúp Trung Quốc bảo vệ vũ khí mà còn có thể làm phức tạp đáng kể nỗ lực của đối phương trong việc phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa lực lượng tên lửa.

Bảo vệ cả hệ thống chỉ huy

Một chức năng quan trọng khác của mạng lưới công trình ngầm là bảo vệ hệ thống chỉ huy và kiểm soát.

Trong một cuộc chiến hiện đại, việc duy trì liên lạc giữa các trung tâm chỉ huy có ý nghĩa không kém việc bảo vệ bản thân vũ khí. Nếu các trung tâm liên lạc và sở chỉ huy bị phá hủy, các cuộc tấn công chính xác có thể làm gián đoạn khả năng điều phối lực lượng.

Trong một cuộc xung đột thông thường quy mô lớn, Trung Quốc vẫn cần duy trì liên lạc giữa giới lãnh đạo chính trị, các bộ tư lệnh chiến trường, căn cứ không quân, lực lượng hải quân, đơn vị tên lửa và hệ thống phòng không.

Những trung tâm chỉ huy được bảo vệ dưới lòng đất có thể giúp hoạt động quân sự tiếp tục ngay cả khi các sở chỉ huy và nút liên lạc trên mặt đất bị tấn công.

Trung Quốc không chỉ xây dựng các công trình ngầm cho lực lượng tên lửa chiến lược mà còn phát triển hệ thống hầm trú ẩn dành cho các lực lượng thông thường.

Các cơ sở này có thể được sử dụng để bảo vệ máy bay, tên lửa, đạn dược, nhiên liệu và nhân sự. Máy bay đặc biệt dễ trở thành mục tiêu có giá trị cao. Một số lượng lớn máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom đậu ngoài trời có thể bị phá hủy chỉ bằng tương đối ít vũ khí chính xác nếu đối phương xác định được vị trí. Đưa máy bay vào các hầm trú ẩn kiên cố có thể giảm đáng kể nguy cơ này.

Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho kho đạn và nhiên liệu. Việc đưa các nguồn dự trữ quan trọng xuống dưới lòng đất giúp giảm khả năng chúng bị phá hủy bởi các cuộc không kích, đồng thời tăng mức độ bảo vệ trước mảnh vỡ và sức ép từ các vụ nổ.

Đặc biệt tại những khu vực gần các hướng có nguy cơ trở thành chiến trường, hệ thống kho chứa và hầm trú ẩn ngầm có thể đóng vai trò trực tiếp trong việc duy trì năng lực quân sự sau đòn tấn công đầu tiên.