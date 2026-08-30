Lý do 2 tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Trung Quốc bị bãi nhiệm

Ông Zhang Youxia và Liu Zhenli bị điều tra từ tháng 1-2026 vì cáo buộc vi phạm kỷ luật

Theo thông tin công bố, Thượng tướng Zhang Youxia đã bị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Cùng với đó, Thượng tướng Liu Zhenli - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, cũng bị bãi nhiệm khỏi các vị trí công tác cấp cao.

Hai vị tướng này đã bị điều tra về cáo buộc vi phạm kỷ luật từ tháng 1-2026 và chính thức bị tước bỏ chức vụ trong Quân ủy Trung ương tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc ngày 28-8.

Một bài bình luận trên Báo Quân Giải phóng Nhân dân cho biết, ông Zhang Youxia và Liu Zhenli đã phản bội lòng tin của Đảng và làm suy yếu quyền kiểm soát tuyệt đối của Đảng đối với quân đội cũng như uy tín của lực lượng vũ trang.

Tuyên bố được đưa ra sau các phiên họp quan trọng của cơ quan lập pháp và cơ quan quản lý quân sự cấp cao Trung Quốc.

Quyết định miễn nhiệm hai tướng lĩnh kỳ cựu này là một phần trong nỗ lực tiếp tục siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng và nâng cao năng lực thực chiến, sự trung thành tuyệt đối của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Trước khi bị miễn nhiệm, Thượng tướng Zhang Youxi là một trong những quan chức quân sự có ảnh hưởng hàng đầu tại Trung Quốc với nhiều năm cống hiến trong lực lượng vũ trang.

Trong khi đó, Thượng tướng Liu Zhenli từng đảm nhận nhiều vị trí chỉ huy quan trọng trong Bộ Tham mưu và các đại quân khu.