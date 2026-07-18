Tranh luận về ý nghĩa trận tranh hạng 3 World Cup: Có phải kém chuyên môn, nặng kim tiền?

Ở Mỹ, các giải đấu lớn như NFL (giải bóng bầu dục Nhà nghề) hay NBA (bóng rổ Nhà nghề) hoàn toàn không có khái niệm tranh hạng ba. Những đội bóng thất bại ở vòng bán kết sẽ ngay lập tức khép lại mùa giải.

Chính vì vậy, giới truyền thông và người hâm mộ Mỹ tỏ ra đặc biệt gay gắt với quy định này của FIFA. Nhà báo thể thao Joe Schad của ESPN đã thẳng thắn chỉ trích: "Thành thật mà nói, World Cup không nên tồn tại trận tranh hạng ba. Đây là trận đấu đầy đau đớn và gần như không có ý nghĩa đối với cầu thủ cũng như các đội tuyển".

Quan điểm này nhận được sự đồng tình, bởi cả Anh và Pháp đều vừa nếm trải những thất bại chạm đáy nỗi đau ở bán kết. Tuyển Anh cay đắng đánh rơi vé vào chung kết khi bị Argentina lội ngược dòng thắng 2-1 ở những phút cuối cùng, trong khi Pháp gục ngã 0-2 trước một Tây Ban Nha chơi thăng hoa.

Việc bắt các cầu thủ vừa kiệt quệ về thể lực, vừa suy sụp về tinh thần phải gồng mình thi đấu thêm một trận bị nhiều chuyên gia Bắc Mỹ đánh giá là một "sự tàn nhẫn" chỉ nhằm mục đích thương mại. Thậm chí tờ Sport Illustrated còn coi đây là “màn đối đầu của 2 kẻ thất bại”.

Tờ AS USA thì nhấn mạnh rằng động lực lớn nhất để trận tranh hạng ba tồn tại vẫn là tài chính. Đội giành chiến thắng sẽ bỏ túi 29 triệu USD, trong khi đội thua cũng mang về 27 triệu USD trích từ quỹ tiền thưởng kỷ lục của giải đấu năm nay. Chênh lệch 2 triệu USD cũng là một khoản lớn, ảnh hưởng đến tiền thưởng cho các cầu thủ sau này.

Trái ngược với cái nhìn kịch liệt từ Mỹ, truyền thông châu Âu có thái độ đa chiều hơn. Nhiều trang tin tức thể thao tại Anh và Pháp gọi đây là một lời chia tay ngậm ngùi, một trận đấu "thủ tục" mà các đội đều mang tâm trạng nặng nề.

Tuy nhiên, với nhiều tờ báo và chuyên gia, đây vẫn là một cuộc chiến vì danh dự quốc gia. “Về mặt chuyên môn, cuộc thư hùng tại Miami là sân khấu cuối cùng để Kylian Mbappe và Jude Bellingham chứng minh vị thế cá nhân tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Lịch sử cũng từng ghi nhận những trận đại chiến giàu cảm xúc giữa hai đội bóng này, điển hình là khi Pháp vượt qua Anh 2-1 ở tứ kết World Cup 2022”, Marca viết. “Do tính chất ít áp lực, giới quan sát kỳ vọng trận đấu sẽ diễn ra cởi mở và có nhiều bàn thắng”.

Mbappe còn cơ hội đua tranh danh hiệu cá nhân nếu tỏa sáng ở trận tranh hạng ba

Kênh beIN SPORTS nhấn mạnh trận tranh hạng ba luôn có sức ảnh hưởng cực lớn đến danh hiệu cá nhân, bởi mọi bàn thắng đều được tính vào thống kê chính thức để các cầu thủ tích lũy thành tích.

Những ngôi sao như Kylian Mbappe, Harry Kane hay Jude Bellingham hoàn toàn có thể tận dụng trận đấu tới để bứt phá. Trong lịch sử, Salvatore Schillaci (1990) và Davor Suker (1998) đều từng đoạt Chiếc giày Vàng nhờ tỏa sáng ở chính trận đấu này.

Chính HLV trưởng Didier Deschamps của tuyển Pháp đã trực tiếp dập tắt những hoài nghi từ dư luận. Ông đã đưa ra tuyên bố đanh thép rằng Les Bleus không có ý định rời giải mà không để lại một màn trình diễn xứng đáng, đồng thời yêu cầu toàn đội nỗ lực hết mình vì tấm huy chương đồng chung cuộc.