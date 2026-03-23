Tổng thư ký NATO lên tiếng về chuyện bảo vệ Hormuz, Tổng thống Iran nói Mỹ "ảo tưởng"

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 22-3 đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump "thấu hiểu" trước sự do dự của các đồng minh về chuyện bảo vệ eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn đài CBS, ông Rutte cho biết NATO “luôn sát cánh cùng nhau”, và việc các nước châu Âu cần vài tuần để tập hợp lực lượng quanh kế hoạch mở lại eo biển Hormuz là “điều hoàn toàn hợp lý”, bởi họ không được thông báo trước về các đòn tấn công ban đầu của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Ông Rutte nói thêm rằng kể từ ngày 19-3, đã có 22 quốc gia — bao gồm cả các thành viên NATO lẫn những nước bên ngoài — tham gia nỗ lực xử lý vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz.

Ông cũng khẳng định các quốc gia trong NATO đang cùng nhau hợp tác để bảo đảm an ninh cho tuyến đường thủy quan trọng này.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte - Ảnh: AP

Trước đó, ông Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi các nước NATO hành động để mở lại eo biển Hormuz, nơi 1/5 dòng chảy dầu mỏ của thế giới đi qua.

Tổng thống Mỹ đã chỉ trích gay gắt các đồng minh sau khi lời đề nghị không được phản hồi tích cực.

Trong một bài phỏng vấn khác trên đài Fox News, ông Rutte giải thích thêm rằng tính chất bí mật của chiến dịch quân sự đòi hỏi các nước NATO phải có thời gian để cân nhắc phản ứng.

"Các đồng minh và đối tác châu Âu trên toàn thế giới đã dành vài tuần qua để bảo đảm chúng ta cùng nhau đoàn kết. Họ bắt đầu lên kế hoạch xem chúng ta có thể làm gì cùng nhau với tư cách là đồng minh, là đối tác của Mỹ" - hãng tin Anadolu dẫn lời người đứng đầu NATO cho biết.

Ông Rutte cũng khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng về việc liên minh quân sự này sẽ có thể mở lại eo biển Hormuz.