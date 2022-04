Tổng thống Ukraine tước quân hàm 2 tướng "phản bội", cập nhật tình hình chiến sự Donbass

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, mặc dù “không có nhiều thời gian” nhưng ông vẫn phải loại bỏ 2 tướng lĩnh hàng đầu này khỏi quân đội với cáo buộc phản bội đất nước.

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trong một video được đăng trên Facebook hôm 31.3 (ảnh: CNN)

Naumov Andriy Olehovych, Cục trưởng Cục An ninh nội địa thuộc Cơ quan An ninh Ukraine và Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych, lãnh đạo Cơ quan an ninh vùng Kherson, đã bị tước quân hàm cấp tướng theo lệnh của Tổng thống Ukraine.

“Hôm nay, chúng tôi đã ra quyết định trừng phạt những kẻ phản bội đất nước. Giờ tôi không có nhiều thời gian để đối phó với tất cả những kẻ phản bội, nhưng dần dần, tất cả họ đều sẽ bị trừng trị”, ông Zelensky phát biểu trên mạng xã hội về việc trừng phạt 2 tướng lĩnh hàng đầu của Ukraine.

“Những sĩ quan cao cấp chưa biết đâu là quê hương họ, những kẻ vi phạm lời thề trung thành với nhân dân Ukraine sẽ bị tước quân hàm cao cấp nhất. Không có chỗ cho tướng lĩnh phản bội ở đất nước này”, ông Zelensky nói thêm.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine thông báo về việc trừng phạt các tướng lĩnh cấp cao thuộc quân đội trong bối cảnh các lực lượng vũ trang nước này đối phó với quân đội Nga, theo CNN.

Trong bài phát biểu vào đêm ngày 31.3 (giờ địa phương), ông Zelensky cũng cập nhật tình hình chiến sự ở miền nam Ukraine và đặc biệt là vùng ly khai Dobass. Theo ông Zelensky, chiến sự ở Donbass là “vô cùng khó khăn” khi quân đội Nga và phe ly khai tập trung lực lượng ở đây.

Cảnh tượng hoang tàn ở thành phố Mariupol sau những trận không kích (ảnh: CNN)

“Quân đội Nga đang tập hợp và củng cố sự hiện diện ở Donbass”, ông Zelensky nói và lưu ý thành phố cảng Mariupol cũng liên tục hứng chịu những đợt không kích

“Vẫn còn cuộc chiến ở phía trước. Chúng ta vẫn phải đi trên một con đường rất khó khăn để đạt được mọi thứ chúng ta muốn. Tình hình ở miền Nam và Donbass vẫn còn vô cùng khó khăn”, ông Zelensky nói.

“Chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn quân đội Nga”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Hôm 31.3, Lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng đã ra lệnh thành lập chính quyền ở Mariupol.

“Một chính quyền địa phương của Cộng hòa Donetsk sẽ được thành lập tại thành phố Mariupol”, TASS dẫn sắc lệnh được công bố trên trang web của Denis Pushilin - lãnh đạo Donetsk.

Mariupol bị lực lượng Nga bao vây từ đầu tháng 3 và chính quyền Ukraine đang chạy đua để tổ chức sơ tán hơn 100.000 người mắc kẹt trong thành phố. Theo giới chức Ukraine, khoảng 90% các tòa nhà dân cư trong thành phố bị hư hại hoặc phá hủy, nguồn cung cấp điện và thông tin liên lạc bị cắt.

