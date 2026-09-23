Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Chính sách đối ngoại Mỹ (FPA) Henry Fernandez trao huy chương cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi lễ tại thành phố New York hôm 22/9. Đây là phần thưởng cao quý nhất của FPA dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các vấn đề quốc tế, theo TTXVN.

FPA là diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Mỹ. Hơn một thế kỷ qua, FPA đã góp phần đưa chính sách đối ngoại đến gần hơn với công chúng, tạo không gian đối thoại uy tín về những vấn đề lớn của Mỹ và của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn FPA đã dành tặng huy chương của hiệp hội, tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm. Đây còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới cũng như quan hệ hữu nghị song phương.

Lãnh đạo Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ trao huy chương cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về 3 vấn đề gồm trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới, điều gì đã đưa Việt Nam và Mỹ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay, cũng như trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới.

Thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, mở ra cơ hội phát triển to lớn, đồng thời đối mặt với nhiều bất ổn. Tất cả quốc gia đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Các nước có ảnh hưởng lớn cần có đóng góp tương xứng, các nước vừa và nhỏ cần chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia giải quyết những vấn đề chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định giá trị của tinh thần trách nhiệm trong quan hệ Việt - Mỹ. Để trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đã phải vượt qua những mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin.

Với tinh thần nhân đạo và trách nhiệm, Việt Nam đã rất thiện chí và tích cực hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh từ nhiều năm trước khi bình thường hóa quan hệ, góp phần giúp hàng trăm gia đình Mỹ tìm lại người thân.

Về phía Mỹ, những người từng tham chiến tại Việt Nam như thượng nghị sỹ John McCain, John Kerry, cựu binh Bobby Muller và nhiều người bạn khác đã đi đầu mở đường cho bình thường hóa quan hệ và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, mong muốn làm sâu sắc quan hệ với các nước, trong đó xác định Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Những đổi thay của thế giới hôm nay đòi hỏi hai nước nhìn xa hơn những gì đã đạt được. Quan hệ Việt Nam - Mỹ cần đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển, an ninh và thịnh vượng của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những phương hướng lớn, trước hết là hai nước giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định, lâu dài thực sự xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam mong muốn nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn, chân thành với Mỹ về những vấn đề cùng quan tâm, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt. Hợp tác quốc phòng - an ninh cần tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng, chính sách và lợi ích của mỗi bên, đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo thêm giá trị mới, bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ, chuyển sự bổ trợ thành cơ hội kinh doanh, việc làm và lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nông dân, người lao động và người tiêu dùng hai nước.

Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Mỹ về cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng, mong muốn hai bên bảo đảm môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo, tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tập trung hợp tác đào tạo kỹ sư bán dẫn, chuyên gia AI, kết nối nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng công nghệ.

Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả bảo vệ sở hữu trí tuệ, an toàn dữ liệu và an ninh mạng, coi trọng tính nhất quán trong thực thi chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời khó khăn của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tiếp tục phát huy giá trị rất riêng của quan hệ Việt Nam - Mỹ qua quá trình hàn gắn và hòa giải thành nền tảng xã hội bền vững.

Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, mong Mỹ tiếp tục đồng hành trong xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ hồ sơ chiến trường, thông tin lưu trữ và hỗ trợ giám định ADN phục vụ "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nâng tầm phối hợp khu vực và toàn cầu, cùng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển, khẳng định hai nước có nhiều dư địa để làm sâu sắc hợp tác.