Tìm thấy khối tài sản "khủng" phiến quân IS chôn giấu nhiều năm ở thành phố Iraq

Thứ Sáu, ngày 16/04/2021 11:15 AM (GMT+7)

Theo truyền thông địa phương, khối tài sản lớn mới được phát hiện là một phần trong những gì khủng bố IS cướp được ở thời điểm chúng kiểm soát thành phố Mosul.

Một loạt tiền mặt, vàng và những thỏi bạc mới được lực lượng an ninh Iraq tìm thấy ở Mosul.

Mosul là thành trì của phiến quân Hồi giáo IS từ năm 2014. Thành phố này được giải phóng năm 2017, sau chiến dịch của quân đội Iraq và các nhóm dân quân.

Hôm 15.4, lực lượng an ninh Iraq tìm thấy hàng triệu USD tiền mặt, kim loại quý do khủng bố IS chôn giấu bên dưới một trong những căn nhà ở khu dân cư cũ tại thành phố Mosul.

Theo tuyên bố từ Bộ Nội vụ Iraq, bên trong chiếc hòm là 1,59 triệu USD tiền mặt gồm toàn những tờ 100 đô la, 17,5 triệu tiền dinar Iraq (khoảng 12.000 USD), 5kg bạc và khoảng 500 gram vàng được nấu chảy để đúc tiền xu, 17,5kg gồm toàn những thỏi bạc nguyên chất.

Tư lệnh cảnh sát tỉnh Nineveh, thiếu tướng Laith Khalil Al-Hamdani, thông báo lực lượng an ninh địa phương tìm thấy khối tài sản lớn do IS chôn giấu từ khi còn kiểm soát thành phố Mosul, phát ngôn viên lực lượng an ninh Iraq, Yehia Rasool, cho biết.

Riêng 1,59 triệu USD là các cọc tiền 100 đô la.

Ông Rasool cũng chia sẻ bức ảnh chụp tại hiện trường. “Đây là một trong những nơi IS cất giữ tài sản”, Rasool nói.

Kể từ sau chiến thắng năm 2017, quân đội Iraq cùng liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu, tiếp tục truy lùng các mạng lưới khủng bố trung thành với IS trên khắp đất nước.

Tháng 11.2020, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein nói khủng bố IS đang có dấu hiệu trỗi dậy, đặc biệt là ở khu vực phía tây tỉnh Anbar, Kirkuk và tỉnh Diyala, cũng như phía bắc tỉnh Nineveh.

Nguồn: http://danviet.vn/tim-thay-khoi-tai-san-khungphien-quan-is-chon-giau-nhieu-nam-o-thanh-pho-iraq-502021164111422962.htm