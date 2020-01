Bắt được thủ lĩnh khủng bố IS, phải dùng xe bán tải chở vì…quá nặng

Thứ Hai, ngày 20/01/2020 16:15 PM (GMT+7)

Một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã gây chú ý vì thân hình quá khổ của y khi bị cảnh sát bắt giữ.

Thủ lĩnh IS Abu Abdul Bari mới bị cảnh sát Iraq bắt giữ (Ảnh: Facebook)

Abu Abdul Bari, còn được biết đến với biệt danh Shifa al-Nima, đã bị các lực lượng chức năng Iraq bắt giữ khi đang ẩn náu tại tỉnh Mosul.

Đáng chú ý, một số hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một trong những nhân vật cấp cao của IS bị cảnh sát nhấc lên xe bán tải chở đi, do thân hình quá mập mạp của y với cân nặng được cho là lên tới 254 kg

Không rõ làm thế nào y được đưa ra khỏi nơi ẩn náu của mình.

Cảnh sát phải dùng hẳn 1 chiếc xe bán tải mới có thể chở được thân hình quá khổ của Bari (Ảnh: Facebook)

Theo giới chức Iraq, Bari là một mufti, tức chuyên gia về luật tôn giáo của IS, kẻ đứng đằng sau hàng loạt cái chết của các học giả và giáo sĩ tại Mosul, những người đã từ chối cam kết trung thành với nhóm khủng bố khi thành phố bị chiếm đóng.

Trong quá trình nổi lên của IS vào năm 2014, Bari từng ra lệnh phá hủy một nhà thờ Hồi giáo được xây dựng tại địa điểm được cho là nơi chôn cất của nhà tiên tri Jonah, người nổi tiếng trong Kinh Thánh với quãng thời gian dài sống trong bụng một con cá voi.

Theo tờ báo Mỹ Stars and Stripes, thông tin về việc bắt giữ Abu Abdul Bari được lực lượng chức năng Iraq xác nhận trong một thông báo, đồng thời cho biết y là một trong những thủ lĩnh hàng đầu của IS được biết đến với "những bài phát biểu mang tính khiêu khích” đối với lực lượng an ninh của nước này.

