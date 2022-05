Tiếng nói của Việt Nam rất quan trọng

Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Amina Mohammed đánh giá cao tiếng nói của Việt Nam đối với sự đoàn kết quốc tế

Tiếp tục chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc (LHQ), sáng 16-5 (giờ địa phương), tại trụ sở LHQ ở TP New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký LHQ, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF).

Tại cuộc gặp Phó Tổng Thư ký LHQ, bà Amina Mohammed, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp tích cực và xây dựng hơn nữa vào công việc chung của LHQ ở cả 3 trụ cột an ninh - chính trị, phát triển và quyền con người.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam quyết tâm triển khai các cam kết tại Hội nghị COP26 và đề nghị LHQ hỗ trợ Việt Nam trong việc thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng với các nước G7, xây dựng chiến lược tài chính khí hậu...

Thủ tướng đề nghị LHQ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, trong đó có duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS)...

Thủ tướng Phạm Minh Chính gõ búa kết thúc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch chứng khoán New York ngày 16-5 Ảnh: VGP

Phó Tổng Thư ký LHQ Amina Mohammed đánh giá cao những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam, nhất là trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Theo bà, tiếng nói của Việt Nam rất quan trọng cho sự đoàn kết quốc tế trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều khủng hoảng và khác biệt.

Bà Amina Mohammed khẳng định LHQ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững và tự cường hơn; chia sẻ quan điểm của Việt Nam về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có biển Đông...

Trong khi đó, Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Abdulla Shahid cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia hình mẫu của LHQ, có nhiều đóng góp quan trọng củng cố chủ nghĩa đa phương và tham gia công việc của LHQ.

Tổng Giám đốc UNDP Achim Steiner khẳng định UNDP luôn sẵn sàng tư vấn chính sách và vận động nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, đặc biệt đối với việc xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững và bao trùm, thu hút các nguồn đầu tư, công nghệ xanh vào Việt Nam để nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng, khắc phục hậu quả bom mìn.

Về phần mình, Giám đốc UNICEF Catherine Russell khẳng định UNICEF sẽ đồng hành với các tổ chức trong cơ chế COVAX hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19, nhất là cung cấp vắc-xin và sản xuất vắc-xin trong nước...

Cũng trong sáng 16-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Antoinette Monsio Sayeh; tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Chủ tịch Tập đoàn Visa và một số CEO tài chính của Mỹ.

Chiều 16-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tham quan Sàn Giao dịch chứng khoán New York (NYSE), gõ búa kết thúc phiên giao dịch tại đây. Thủ tướng mong NYSE chia sẻ kinh nghiệm để góp phần thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán hiệu quả, bền vững ở Việt Nam; xây dựng thành công trung tâm tài chính quy mô khu vực...

Dự tọa đàm bàn tròn với CEO của một số tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu đang niêm yết tại NYSE, Thủ tướng đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng thông qua việc trả lời các câu hỏi. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng chứng kiến lễ trao 2 văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư. Trong đó, có văn bản hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam với NYSE về hỗ trợ nâng hạng thị trường, xây dựng cơ chế để các nhà đầu tư tham gia 2 thị trường chứng khoán.

