Thụy Sĩ công bố nguyên nhân cháy quán bar khiến 40 người chết, để quốc tang 5 ngày

Giới chức Thụy Sĩ ngày 2/1 cho biết vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại quán bar ở khu nghỉ dưỡng Crans-Montana, nhiều khả năng bắt nguồn từ các nến pháo gắn trên chai champagne được sử dụng trong bữa tiệc mừng năm mới.

Theo cơ quan điều tra, loại nến pháo này bắn ra tia lửa theo phương thẳng đứng và có thể chạm vào trần quán bar, nơi được lắp đặt vật liệu tiêu âm. Nhà chức trách đang làm rõ liệu vật liệu trên trần có đáp ứng đầy đủ các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy hay không.

Giới chức Thụy Sĩ cho biết vụ cháy quán bar ở Crans-Montana nhiều khả năng bắt nguồn từ nến pháo gắn trên chai champagne. (Ảnh: BBC)

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 1h30 sáng 1/1 tại quán Le Constellation, thời điểm khu vực tầng hầm của quán đang chật kín người tham dự tiệc. Ngọn lửa lan nhanh chỉ trong vài giây, làm sập trần gỗ và gây ra cảnh hỗn loạn khi đám đông tìm cách thoát thân qua cầu thang hẹp và lối ra nhỏ.

Nhiều nhân chứng cho biết họ nhìn thấy nhân viên phục vụ mang ra các chai champagne gắn nến pháo đang cháy ngay trước khi hỏa hoạn xảy ra. Hai phụ nữ có mặt tại hiện trường kể với đài BFMTV (Pháp) rằng một nhân viên pha chế cõng một nữ nhân viên phục vụ trên vai khi cô cầm chai rượu gắn nến, khiến ngọn lửa bén lên trần nhà.

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết 40 người thiệt mạng và hơn 110 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân ở độ tuổi thiếu niên. Công tác nhận dạng các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do mức độ bỏng nghiêm trọng, buộc gia đình phải cung cấp mẫu ADN. Theo đó, quá trình này có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

Người dân bật khóc tại hiện trường. (Ảnh: Jean-Christophe Bott/Keystone qua AP)

Thụy Sĩ để tang 5 ngày tưởng niệm các nạn nhân

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tuyên bố đất nước sẽ để quốc tang trong 5 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.

Theo The Guardian, ông Parmelin mô tả đây là thảm kịch “quy mô chưa từng thấy”, đồng thời bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước việc nhiều sinh mạng trẻ tuổi bị cướp đi, khiến “những dự án sống, hy vọng và ước mơ bị chấm dứt đột ngột”. Tổng thống nhấn mạnh trách nhiệm của chính phủ trong việc ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai.

Tối 1/1, người dân địa phương và du khách mang hoa và nến đến đặt trước quán Le Constellation để tưởng niệm các nạn nhân. Hàng trăm người khác tham dự các buổi cầu nguyện tại nhà thờ gần hiện trường.

Người dân đặt nến gần quán bar Le Constellation, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương trong đêm Giao thừa tại Crans-Montana, dãy Alps Thụy Sĩ, ngày 1/1/2026. (Ảnh: AP/Antonio Calanni)

Crans-Montana là một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng của Thụy Sĩ, nằm ở bang Valais, với khoảng 10.000 dân thường trú và thu hút đông đảo du khách quốc tế mỗi năm.