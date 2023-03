Thủ tướng Israel sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, bị người biểu tình vây kín dinh thự

Người biểu tình Israel xuống đường trong đêm (ảnh: Reuters)

Khi tin tức về việc ông Yoav Gallant bị sa thải lan truyền, hàng trăm nghìn người Israel đã xuống đường biểu tình ngay trong đêm. Đám đông tụ tập và vây kín bên ngoài dinh thự của ông Netanyahu ở thành phố Jerusalem. Trong một số thời điểm, người biểu tình vượt qua hàng rào an ninh dinh thự, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.

Trước đó, hôm 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã lên tiếng kêu gọi chính phủ ngừng kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi. Ông Gallant cho rằng, kế hoạch do đảng của ông Netanyahu khởi xướng đang gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

“Sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong quân đội và cơ quan an ninh. Đây là mối đe dọa hiện hữu, tức thì và rõ ràng đối với an ninh Israel. Tôi sẽ không ủng hộ”, ông Gallant nói trên sóng truyền hình.

Ông Gallant là quan chức cấp cao nhất trong nội các của Thủ tướng Netanyahu công khai phản đối kế hoạch cải cách pháp luật.

“Thay đổi luật pháp lúc này cần phải dừng lại”, ông Gallant nói.

Động thái của ông Gallant được cho là đã “chọc giận” ông Netanyahu, theo Reuters.

“Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối nay đã quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant”, Văn phòng Thủ tướng Israel hôm 26/3 thông báo, không nêu tên người sẽ thay thế ông Gallant.

Đáp lại, ông Gallant viết trên Twitter: “Bảo đảm an ninh cho Israel đã luôn và sẽ luôn là sứ mệnh của tôi”.

“An ninh quốc gia không thể là quân bài trong trò chơi chính trị. Tối nay, Thủ tướng Netanyahu đã vượt qua lằn ranh đỏ”, lãnh đạo 2 đảng đối lập Yair Lapid và Benny Gantz phản ứng khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel bị sa thải.

Đảng Yair Lapid và Benny Gantz kêu gọi đảng Likud không gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Người biểu tình đốt phá trên đường (ảnh: Reuters)

Cảnh sát dùng vòi rồng, giải tán đám đông bao vây dinh thự ông Netanyahu (ảnh: Reuters)

Một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ (ảnh: Reuters)

Theo Reuters, trong khoảng 3 tháng gần đây, đảng Likud của ông Netanyahu hứng chịu phản ứng dữ dội từ người biểu tình. Thủ tướng Israel ủng hộ cải cách luật pháp, theo đó hạn chế quyền lực của ngành tòa án. Ông Netanyahu đang bị xét xử với cáo buộc tham nhũng.

Đêm ngày 26/3 (giờ Israel), khoảng 600.000 người đã đổ ra đường trên khắp Israel. Ở Jerusalem, cảnh sát phải dùng vòi rồng để bảo vệ dinh thự của ông Netanyahu. Ở thành phố Tel Aviv, người biểu tình đốt phá trên đường.

Một số hãng tin Israel hôm 26/3 đưa tin, trước sức ép của người biểu tình, ông Netanyahu đang cân nhắc ngừng cải cách luật pháp.

